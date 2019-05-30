Bodoquena tem uma das menores taxas de inadimplência entre MEIs no Estado

O forte trabalho realizado pelos agentes de desenvolvimento de Bodoquena e a Sala do Empreendedor têm contribuído para que a cidade ostente um dos menores índices de inadimplência entre os Microempreendedores Individuais (MEI) em Mato Grosso do Sul. Pelo menos 58,39% dos MEI registrados estão adimplentes em relação aos tributos entre março e abril deste ano, de acordo com dados do Simples Nacional.

Vale ressaltar que o pagamento das guias do MEI em dia garante benefícios ao trabalhador. O Sebrae junto com a administração municipal vem desenvolvendo ações por meio da Sala do Empreendedor, que atua com iniciativas que ajudam a minimizar seus impactos nos pequenos negócios.

Segundo o agente de desenvolvimento de Bodoquena, Reginaldo M. Barreto, foi realizado um levantamento de todos os MEIs do município e uma visita em cada uma das empresas para reforçar a ação em que a Receita Federal juntamente com o Portal do Empreendedor estão com um programa de Parcelamento Especial - Microempreendedor Individual.

Pelo programa, o MEI tem prazo para adesão de 90 dias contados a partir da disponibilização do aplicativo; o pedido de parcelamento em até 120 parcelas mensais e a permissão de inclusão de débitos até maio de 2016. “Isso ajudou muito o empreendedor individual a sair da informalidade e também oferecemos o parcelamento convencional. Assim, mostramos as vantagens de ser um MEI, como benefícios previdenciários, auxílio doença, entre outros”, explicou Reinaldo Barreto.

As ações de formalização do MEI, sensibilização dos empresários sobre os benefícios do pagamento mensal do MEI e orientações técnicas, através da sala garantem o aumento da Declaração Anual do Simples Nacional (DASN), evitando assim sonegações e ampliando o pagamento de ISS (Impostos Sobre Serviços), tributo recolhido pelo município.

A Sala do Empreendedor faz parte de um dos eixos estratégicos desenvolvidos no Programa Cidade Empreendedora, realizado pelo Sebrae/MS em conjunto com a gestão municipal para acelerar a economia local com ações de políticas públicas, investindo nos pontos fortes das cidades.