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Em MS, 36 mil clientes da Caixa já podem quitar 45,5 milhões em dívidas

Você no Azul foi lançado pela Caixa no dia 28, com objetivo de negociar R$ 4,1 bilhões em dívidas de 2,6 milhões de clientes

Thailla Torres

Publicado em 30/05/2019 às 16:54

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Em Mato Grosso do Sul, 36 mil clientes da CEF (Caixa Econômico Federal) poderão renegociar R$ 45,5 milhões em débitos acima de 360 dias, com descontos que variam de 40% a 90% para liquidação à vista. A Campanha Você no Azul abrange cerca de 2,6 milhões de clientes no País, com dívidas de R$ 4,1 bilhões.

A Campanha Você no Azul foi lançada no dia 28 de maio e refere-se somente para pagamento à vista e não envolve crédito imobiliário.

Os valores das dívidas variam de R$ 50 a R$ 5 milhões, em contratos sem garantia ou com garantia insuficiente ou considerados de difícil recuperação. O desconto é dado conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito.

Segundo a assessoria, 92% poderão quitar dívidas à vista por valores inferiores a R$ 2 mil. Do total, 320 mil são empresas, sendo que 65% têm possibilidade de quitar débito à vista com valores inferiores a R$ 5 mil.

A maior parte das dívidas é de crédito consignado (24,7%), seguido por cartão de crédito (18,1%), cartão de material de construção (15,2%), renegociação de dívidas (15,2%), crédito pessoal (13,8%), rotativo (11,7%) e microcrédito (2%).

A ação estará vigente por 90 dias em todo o território nacional, e os clientes poderão receber atendimento por meio do site www.negociardividas.caixa.gov.br, pelo telefone 0800 726 8068 opção 8, nas redes sociais da CAIXA no Facebook (facebook.com/caixa), Twitter (twitter.com/caixa) e agências.

Os clientes também poderão ser contatados por empresas de recuperação de crédito, contratadas pela CAIXA, além de SMS e outras formas de comunicação, que têm como objetivo divulgar as alternativas de negociação disponíveis.

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