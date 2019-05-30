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Gol começa a vender passagem para voo de Dourados a Guarulhos em 2020

Companhia aérea vai operar a partir de 2 de março de 2020 na 2ª maior cidade de MS com Boeing 737 700 para 140 passageiros

Thailla Torres

Publicado em 30/05/2019 às 16:00

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A Gol já começou a vender passagem para a nova ligação aérea entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, que será colocada em operação no dia 2 de março de 2020. O voo diário em um avião Boeing 737 700 com capacidade para 140 passageiros terá decolagem às 17h do aeroporto da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul e pouso às 19h50 no Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Os valores de ida são de R$ 287,79 na tarifa Light (sem bagagem gratuita), R$ 352,79 na tarifa Plus (uma bagagem gratuita) e R$ 432,79 na tarifa Max (com duas bagagens gratuitas).

O voo de retorno terá decolagem às 15h45 em Guarulhos e chegada às 16h30 no Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira em Dourados. Os valores variam de R$ 292,84 a 437,84.

Atualmente apenas a Azul Linhas Aéreas opera entre o Aeroporto Viracopos em Campinas (SP) e Dourados. São dois voos de domingo a sexta-feira. O primeiro chega às 9h15 no aeroporto douradense e decola às 9h50 e o outro pousa às 18h15 e decola às 18h40 para SP. No sábado tem apenas um voo, que pousa às 9h30 e decola às 10h.

De acordo com a prefeitura, que administra o aeroporto, a Gol vai operar o voo entre Dourados e Guarulhos independente da ampliação do aeroporto local, cujo projeto está em fase de elaboração pelo Exército. O Boeing 737 700 é da mesma categoria do ATR 72 turboélice utilizado pela Azul.

O diretor do aeroporto, Juliano de Almeida Domingos, disse que uma equipe da Gol deve fazer uma visita técnica ao aeroporto dentro de 40 dias, para verificar a segurança operacional e infraestrutura.

Entre embarque e desembarque, o aeroporto de Dourados tem movimento médio de seis mil passageiros por mês. Muitos moradores da região recorrem à cidade para embarcar com destino a Campinas. Com o voo da Gol, haverá mais opção de conexões para outras cidades do país e do exterior.

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