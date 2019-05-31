Empresa Eldorado abre 20 vagas de trabalho em Inocência

A Eldorado Brasil está com 20 vagas para ajudante florestal em Inocência, a 469 quilômetros de Aquidauana, e irá realizar entrevista no escritório da empresa na cidade no dia 3 de junho, a partir das 8h.

Os interessados em participar do processo seletivo deverão levar RG, CPF, comprovante de escolaridade e carteira de trabalho, ao escritório que fica na Rua Emílio José da Costa, 1224.

Entre as atividades desenvolvidas pelo ajudante florestal estão combate a formigas, plantio, irrigação, replantio, aplicação de herbicidas, adubação, roçada, capina e manejo de mudas.