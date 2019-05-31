Empresa Eldorado abre 20 vagas de trabalho em Inocência

Emprego
Interessados poderão participar de entrevista no dia 4 de junho
A Eldorado Brasil está com 20 vagas para ajudante florestal em Inocência, a 469 quilômetros de Aquidauana, e irá realizar entrevista no escritório da empresa na cidade no dia 3 de junho, a partir das 8h.
Os interessados em participar do processo seletivo deverão levar RG, CPF, comprovante de escolaridade e carteira de trabalho, ao escritório que fica na Rua Emílio José da Costa, 1224.
Entre as atividades desenvolvidas pelo ajudante florestal estão combate a formigas, plantio, irrigação, replantio, aplicação de herbicidas, adubação, roçada, capina e manejo de mudas.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
Justiça
Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS