Funcionários públicos estaduais poderão sacar salários na quarta-feira

Os salários dos cerca de 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado estará disponível para saque na próxima quarta-feira (5).

Os pagamentos serão depositados amanhã e devem cair na conta para os correntistas do Banco do Brasil no dia seguinte. Quem optou pela portabilidade e tem conta em outros bancos só deve conseguir sacar o dinheiro na quinta.

A folha injeta aproximadamente R$ 455 milhões na economia estadual, conforme divulgou o Governo de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (3).