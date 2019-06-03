Funcionários públicos estaduais poderão sacar salários na quarta-feira

Mato Grosso do Sul
Os pagamentos serão depositados amanhã e devem cair na conta para os correntistas do Banco do Brasil no dia seguinte
Os salários dos cerca de 75 mil servidores ativos, inativos e pensionistas do Estado estará disponível para saque na próxima quarta-feira (5).
Os pagamentos serão depositados amanhã e devem cair na conta para os correntistas do Banco do Brasil no dia seguinte. Quem optou pela portabilidade e tem conta em outros bancos só deve conseguir sacar o dinheiro na quinta.
A folha injeta aproximadamente R$ 455 milhões na economia estadual, conforme divulgou o Governo de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (3).
Economia
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INFRAESTRUTURA
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Justiça
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