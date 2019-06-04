Dólar tem queda pelo 3º dia seguido e fecha a R$ 3,85; Bolsa sobe

Economia
Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou em alta de 0,37%, a 97.380,28 pontos
O dólar comercial terminou a terça-feira (4) em queda de 0,83%, cotado a R$ 3,857 para venda. É o terceiro recuo consecutivo da moeda e o menor valor desde 10 de abril, quando chegou aos R$ 3,824.
O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, fechou em alta de 0,37%, a 97.380,28 pontos.
O mercado financeiro acompanhou a aprovação de ontem da Medida Provisória 871 no Senado, conhecida como “MP do pente-fino”, com regras mais rígidas para a revisão de benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).
A votação fortalece a relação entre governo e Congresso e pode resultar na aprovação da reforma da Previdência.
A expectativa de baixa dos juros nos Estados Unidos também tem contribuído com os indicadores financeiros. O presidente do banco central americano, o Fed (Federal Reserva), Jerome Powell, afirmou que a guerra comercial com os chineses pode afetar a economia do país.
O Banco Central brasileiro vendeu todos os 5.050 contratos de swap cambial tradicional ofertados em rolagem do vencimento julho. Em 24 operações, o BC já rolou US$ 6,06 bilhões.
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