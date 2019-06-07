Dólar cai e chega a R$ 3,87; Bolsa atinge maior nível em mais de 2 meses

Principal índice da Bolsa brasileira, o Ibovespa fechou o dia em alta de 0,63%, a 97.821,26 pontos. É o maior nível desde 20 de março, quando chegou a 98.041,37. O Ibovespa fechou a semana com alta acumulada de 0,82%.

Já o dólar comercial encerrou o dia com desvalorização de 0,13%, cotado a R$ 3,877 para venda. A moeda perdeu 1,2% durante a semana.

O mercado financeiro reagiu de forma positiva com a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de liberar a venda de subsidiárias de estatais pelo governo sem precisar passar por aprovação do Congresso Nacional. Negociações que já estavam em andamento e foram congeladas agora têm caminho aberto.

O resultado do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), a inflação oficial, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), também repercutiu. O índice apontou inflação de 0,13% em maio, a mais baixa do mês em dez anos.