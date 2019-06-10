Dólar sobe, vai a R$ 3,88; Ibovespa fecha em queda de 0,36%

Economia
Mercado financeiro foi influenciado pelas reportagens do site The Intercept Brasil. Moeda norte-americana sofreu alta de 0,18%
O dólar comercial fechou a segunda-feira (10) em alta de 0,18%, cotado a R$ 3,885 para venda. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, encerrou o dia em queda de 0,36%, a 97.466,69 pontos.
O mercado financeiro foi influenciado pela publicação do site The Intercepet Brasil. Reportagens apontam que o então juiz federal e atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, colaborou com o coordenador da operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, no MPF (Ministério Público Federal).
No exterior, os mercados operaram de forma positiva após os Estados Unidos e México apontarem para um acordo comercial, evitando a possibilidade de guerra tarifária. Em relação a China, há a expectativa de avanço mais concreto com os norte-americanos.
O Banco Central todos os 5.050 contratos de swap cambial tradicional ofertados em rolagem do vencimento julho. Em 28 operações já são US$ 7,070 bilhões.
Economia
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