Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 16:58

Buscar

Últimas notícias
X

Dinheiro no bolso

Primeiro lote de restituição do IR paga R$ 66,9 milhões para 29,6 mil em MS

Considerando lotes residuais e pagamento de 2019, total gasto com restituições no País chegará a R$ 5,1 bilhões

Thailla Torres

Publicado em 12/06/2019 às 14:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Com consulta aberta na última segunda-feira, o primeiro lote de restituição do IRPF (Imposto sobre a Renda da Pessoa Física) 2019 beneficia 29.668 contribuintes de Mato Grosso do Sul. De acordo com a Receita Federal, serão distribuídos R$ 66.980.091,91 nesta cota, que contempla restituições residuais dos exercícios de 2011 a 2018.

Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na Internet ou ligar para o serviço de atendimento telefônico da instituição, no número 146.

A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse período, deve requerer online o “Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição”, ou diretamente no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), no serviço “Extrato do Processamento da DIRPF”.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte precisa contatar pessoalmente qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a central de atendimento por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

O extrato da declaração está disponível na consulta, onde o contribuinte também pode conferir se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Neste caso, há a possibilidade de entregar declaração retificadora e fazer a autorregularização.

Consulta às declarações do IRPF, informações sobre liberação da restituição e situação cadastral no CPF podem ser feitas também via aplicativo da Receita, disponível para tablets e smartphones.

De acordo com a Receita Federal, 2,5 milhões de contribuintes que declararam IRPF neste ano vão receber dinheiro do Fisco. Ao todo, serão desembolsados R$ 4,99 bilhões do lote deste ano.

A Receita também vai pagar R$ 109,6 milhões a 20.087 mil contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2018, mas estavam na malha fina. Considerando os lotes residuais e o pagamento de 2019, o total gasto com as restituições chegará a R$ 5,1 bilhões para 2.573.186 contribuintes.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Valores a receber

Dinheiro esquecido em bancos chega a R$ 5,65 bilhões

Economia

Orçamento de 2027 não prevê reajuste para o Bolsa Família

Economia

Último lote do IR 2026 paga R$ 1,24 bilhão a 521 mil contribuintes

Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Publicidade

Economia

Abono salarial contempla 4,1 milhões de trabalhadores no último lote

ÚLTIMAS

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Justiça

STF retoma julgamentos após sessão sobre casos de Moraes e Mendonça

Trabalhos regulares do Plenário foram retomados nesta quarta-feira; discussão sobre os dois ministros foi suspensa após pedido de vista

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo