Um ano de FGTS Digital: confira resultados do novo modelo de arrecadação

Economia
Sistema digital transformou a gestão do FGTS, proporcionando mais eficiência, segurança e economia para empregadores e trabalhadores
Desenvolvido pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho, o FGTS Digital se consolidou, após um ano de implantação, como um marco na modernização da arrecadação do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O sistema criou um ambiente mais eficiente, seguro e econômico para empregadores e trabalhadores, ao reduzir significativamente a burocracia, minimizar inconsistências e gerar ganhos operacionais expressivos.
Após um ano de implantação, o FGTS Digital alcançou resultados expressivos:
Empregadores: Simplificação no Recolhimento
O sistema, coordenado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, foi desenvolvido com foco na simplificação e desburocratização do processo de arrecadação do FGTS, utilizando informações extraídas do eSocial.
Agora, as empresas precisam inserir os dados da folha de pagamento em apenas uma base, facilitando o processo. A digitalização do FGTS trouxe um sistema mais intuitivo e eficiente, no qual a emissão de guias funciona como um “carrinho de compras”. Isso permite a inclusão de diferentes tipos de débitos em um único documento, reduzindo significativamente a quantidade de guias emitidas, simplificando a gestão e minimizando erros e retrabalho.
Além disso, a digitalização eliminou processos manuais e redundantes, o que reduziu a burocracia e economizou tempo para as empresas. A desobrigação da transmissão da SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social), por exemplo, pode gerar uma economia de até 34 horas mensais. Esse tempo economizado pode ser direcionado a atividades produtivas, aumentando a competitividade das empresas e reduzindo seus custos operacionais.
O impacto positivo do PIX no FGTS
A implementação do PIX como método de pagamento do FGTS trouxe avanços significativos, resultando em benefícios tanto para empregadores quanto para trabalhadores:
Perspectivas para o Futuro
A experiência adquirida no primeiro ano de operação do FGTS Digital confirma que o sistema é uma inovação duradoura. Com o contínuo aprimoramento de suas funcionalidades, espera-se um avanço ainda maior na integração, automação e desburocratização dos processos, consolidando o FGTS Digital como um dos principais marcos na garantia dos direitos trabalhistas no país.
O sistema representa um grande avanço em termos de eficiência, segurança e transparência no cumprimento das obrigações trabalhistas, beneficiando toda a sociedade. O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho, continuará a aprimorar e evoluir o FGTS Digital, com o objetivo de tornar o processo ainda mais simples, intuitivo e ágil para todos os usuários.
Por MTE
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