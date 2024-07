Jucems: Abertura de empresas em MS demoram apenas 4h

Jucems tem sido pioneira e servido de modelo em várias iniciativas / Álvaro Rezende/Governo do Estado

Quatro horas e 15 minutos. Esse é o tempo mínimo atingido pela Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) para abrir uma empresa no Estado. O número fica abaixo das seis horas, compromisso firmado com o Governo no Contrato de Gestão, fato esse comemorado pelos gestores públicos do setor.

Em reunião na tarde de sexta-feira (26), os integrantes do Conselho de Administração da Junta deliberaram sobre este e vários outros assuntos em pauta, além de apreciar a prestação de contas das atividades realizadas pelo órgão no primeiro semestre do ano.

O Conselho de Administração da Jucems é presidido pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, e composto ainda pelo secretário de Estado de Fazenda, Flávio César, além do presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, e dos presidentes da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Turmas de vogais.

"Aprovamos melhorias importantes para a Jucems, como a renovação do parque de informática, um investimento essencial tendo em vista que a Jucems está atuando inteiramente no meio digital", destaca Verruck. Outra pauta aprovada pelo Conselho foi a realização, no próximo ano, de um congresso nacional em Mato Grosso do Sul, reunindo as juntas comerciais.

"A Jucems tem sido pioneira e servido de modelo em várias iniciativas, portanto é natural que outros estados queiram conhecer nossa experiência", pontua o secretário.

A celeridade na abertura de empresas é um dos pontos fortes da Jucems. O registro automático é feito, em média, em 1 hora e 44 minutos. Mesmo quando o registro não é automático, o processo já está sendo concluído em 4 horas e 15 minutos. "Assinamos o Contrato de Gestão com o governador Eduardo Riedel no início do ano nos comprometendo com a liberação do processo na Jucems em 6 horas. Mas já chegamos a operacionalizar em 4 horas e 15 minutos, o menor tempo de registro já efetivado", explica Domingos da Rocha.

Outro destaque da reunião diz respeito à quantidade de empresas abertas, até mesmo pela rapidez do processo e outras facilidades que têm agradado o empresariado e os profissionais da área. Em 2023, pela primeira vez, o Estado abriu mais de 10 mil empresas em um ano: exatamente 10.117 empresas. Nesse ano, até fim de junho, a Jucems já contabilizava 5.727 firmas constituídas.

"A gente observa claramente a dinâmica crescente da abertura de empresas e filiais em Mato Grosso do Sul, isso reflete os investimentos feitos pelo Governo na própria Jucems, na modernização dos processos, na legislação arrojada que incentiva o empreendedorismo, e a melhora geral na economia com a atração de grandes players que demandam, por sua vez, uma gama de prestadores de serviços locais", analisa Verruck.



*com Comunicação Setesc