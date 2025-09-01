Preço do morango cai 16,67% na CEASA-MS após pico de vendas

A caixa de morango está 16,67% mais barata / Ceasa-MS

Segundo dados da DIMER (Divisão de Mercado e Abastecimento), a caixa de morango ficou 16,67% mais barata, liderando a lista das maiores quedas da semana.

O aumento na colheita de morangos nas principais regiões produtoras resultou em uma queda significativa no preço da fruta nas CEASA-MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), após o pico de vendas motivado pela febre da internet do "morango do amor".

Outro produto com recuo expressivo foi a berinjela, com redução de 15,38% no preço, motivada pelo crescimento da oferta, especialmente dentro do próprio estado.

Por outro lado, alguns produtos apresentaram aumento de preço. A poncã ficou 9,09% mais cara, sendo o maior reajuste entre os itens cotados. Goiaba vermelha e mamão formosa também registraram alta e estão mais caros para o consumidor nesta semana.

