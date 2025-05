Preço médio dos combustíveis apresenta recuo em abril no Estado

Álvaro Rezende

O preço médio dos combustíveis apresentou recuo em Campo Grande no mês de abril, de acordo com levantamento do Procon Mato Grosso do Sul. Na análise comparativa com os dados do mês anterior sete dos oito tipos de combustíveis pesquisados registraram queda, com exceção do GNV (Gás Natural Veicular) que teve leve aumento de 1,07%.

A maior redução foi observada no Diesel S10 comum, cujo preço médio no pagamento em dinheiro caiu de R$ 6,40 para R$ 6,22, uma variação negativa de 2,81%. O diesel S500 comum também ficou mais barato, sendo comercializado por R$ 6,27, representando queda de 1,57% na mesma modalidade.

A gasolina comum, combustível mais utilizado pelos consumidores, também apresentou baixa. No pagamento à vista, o valor médio passou de R$ 5,97 em março para R$ 5,91 em abril, uma redução de 1,01%. A gasolina aditivada seguiu a mesma tendência, com queda de 1,14%, passando de R$ 6,16 para R$ 6,09.

No caso do etanol comum, o recuo foi de 1%, com o litro saindo de R$ 3,99 para R$ 3,95. Já o etanol aditivado teve queda mais tímida, de apenas 0,24%, permanecendo estável em torno de R$ 4,08.

O único combustível que contrariou a tendência de baixa foi o GNV (Gás Natural Veicular). O preço médio subiu de R$ 4,66 para R$ 4,71, em todas as formas de pagamento, com variação de 1,07%.

A pesquisa foi realizada pela UORP (Unidade de Orientação e Pesquisa) entre os dias 24 e 28 de abril, contemplando 14 postos da Capital. O levantamento considera os preços cobrados nas modalidades de pagamento em dinheiro, débito e crédito.

Dicas

O Procon Mato Grosso do Sul esclarece que pesquisar preços antes de abastecer é uma atitude de educação financeira e cidadania. Assim, aproveite as promoções que estejam no seu trajeto habitual, para não anular a economia.

Sempre desconfie de preços muito baixos e verifique se o posto possui o selo da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Não rode com o tanque na reserva, pois isso pode prejudicar o sistema de alimentação do veículo. E, sempre que possível, opte por abastecer no início da manhã ou à noite, quando a temperatura é mais baixa e há menor evaporação do combustível.

Importante ainda evitar completar o tanque até a boca, porque isso pode danificar o cânister, peça responsável por filtrar vapores.

