Termina hoje prazo para declaração do Imposto de Renda

Imposto de Renda 2025 / Reprodução, Assessoria

Os contribuintes de Mato Grosso do Sul que ainda não entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2024 devem ficar atentos: o prazo para envio termina nesta sexta-feira, dia 30 de maio. Até essa quinta-feira (29), 557 mil contribuintes sul-mato-grossenses realizaram a declaração, segundo dados da Receita Federal. A expectativa é a contribuição de 672 mil declarações no ano base de 2024.

Inclusive, nesta sexta-feira, foi pago o primeiro lote da restituição.

Quem precisa declarar?

A declaração do IRPF é obrigatória para quem recebeu, em 2023, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, além de outros critérios, como possuir bens de valor superior a R$ 300 mil, ter recebido rendimentos isentos ou não tributáveis acima de R$ 40 mil, entre outros.

Quais as implicações de perder o prazo?

Quem não declarar até o dia 29 de maio estará sujeito a multas que variam de 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74. Além disso, a omissão na declaração pode gerar dificuldades na obtenção de certidões negativas, necessárias para processos de financiamento, empréstimos ou participação em concursos públicos.

Dicas para quem ainda não declarou

Acesse o programa da Receita Federal ou o aplicativo Meu Imposto de Renda.

Reúna todos os documentos necessários, como informes de rendimentos, recibos de despesas dedutíveis, informações sobre bens e direitos.

Se tiver dúvidas, procure um profissional de contabilidade ou utilize os canais de atendimento da Receita.

Importante: Após o prazo, o contribuinte que deixar de declarar estará sujeito a multas e possíveis complicações fiscais. Por isso, é fundamental regularizar a situação o quanto antes.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!