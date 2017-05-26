Palestra “Maio Amarelo” também é ministrada nas escolas das aldeias

A Assessoria de Trânsito de Aquidauana realizou palestras educativas entre os dias 17 e 18 de maio com o tema “Direção defensiva”, ações fazem parte da programação do Movimento “Maio Amarelo”. O objetivo é reduzir o número de acidentes e promover uma reflexão sobre o comportamento das pessoas no trânsito.

A programação teve a coordenação da Gerência de Obras e Serviços Urbanos, por meio da Assessoria de Trânsito do Município. Na semana passada, as palestras foram realizadas na Escola Estadual Indígena Reginaldo Miguel - Aldeia Lagoinha; Escola Estadual Indígena Domingos Marques- Aldeia Bananal e Escola Estadual Indígena Paschoal Leite Dias - Aldeia Limão Verde.

Como das vezes anteriores, as palestras foram proferidas por Gilberto Barbosa da Cruz (Sgt. Cruz), com apoio do Coordenador Pedagógico do Trânsito, professora Melquesedeque Pereira, a Professora Ilda Coordenadora do Projeto “Jovem Condutor”, em parceria com toda Direção e Coordenação Escolar. De acordo com Cruz, foram discutidas várias questões, dentre elas os riscos, segurança e orientações sobre o trânsito, bem como o uso do cinto de segurança e do capacete, temas de destaques de todas as palestras educativas.

Passeio ciclístico

As atividades educativas desenvolvidas durante o “Maio Amarelo”, para a chamar a atenção para a responsabilidade da população quanto a segurança no trânsito, terminam no sábado (27) em Aquidauana. A Assessoria Especial de Trânsito de Aquidauana, vinculado à Gerência de Obras e Serviços Urbanos, promove um passeio ciclístico a partir das 8h e encerramento às 11h.

A concentração do evento será na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro - Cejar, os participantes vão percorrer as ruas José Bonifácio, seguido pela rua dos Ferroviários, Sete de Setembro, Estevão Alves Corrêa, encerrando na Arena de Eventos, na avenida Pantaneta. Na oportunidade, serão sorteadas cinco bicicletas aos participantes.