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Biblioteca municipal oferece curso básico de informática a partir do dia 24

Capacitação é gratuita e ação faz parte do programa “Conecta Biblioteca”

Flavio Brito

Publicado em 17/07/2017 às 10:11

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A Biblioteca Municipal Francisco Alves Corrêa vai sediar o curso básico de informática entre os dias 24 e 28 de julho. A ação faz parte do programa “Conecta Biblioteca”, sob a coordenação da bibliotecária Ana Maria Cipro. A capacitação e é gratuita e as inscrições podem ser feitas pessoalmente na biblioteca ou pelo telefone 3241- 7941 no horário das 7h às 17h. As aulas serão ministradas das 8h às 10h.

A ideia do Conecta Biblioteca é aproveitar melhor os recursos tecnológicos das bibliotecas públicas para promover conhecimento e geração de oportunidades, especialmente para os jovens em situação de vulnerabilidade. 

Para isso, o programa oferece aos bibliotecários capacitação de dois anos, com módulos presenciais e à distância, em temas como pesquisa da comunidade, gestão participativa, estratégias de comunicação e captação de recursos. O primeiro encontro ocorreu de 29 de maio a 2 de junho deste, na cidade de Barra do Pirai (RJ) e contou com a participação da diretora da diretora da biblioteca Ana Maria Cipro.

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