Lista dos pré-habilitados do Vale Universidade já está disponível

Educação
Acadêmicos inscritos no processo seletivo do Programa Vale Universidade, já podem conferir a lista com os nomes dos pré-habilitados, divulgada nesta quarta-feira (19) pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).
Os estudantes devem comparecer na data e local designado para entrevistas e entrega de documentação, que deve ser minuciosamente observada, conforme lembra a titular da pasta, Elisa Cleia Nobre.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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