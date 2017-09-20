Peças teatrais marcam lançamento da Semana Nacional do Trânsito

Semana do Trânsito
A Semana Nacional de Trânsito comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro foi lançada ontem, terça-feira (19), no Auditório Paulo Corrêa- UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Unidade II. O evento contou com apresentações teatrais.
As duas peças " O Trânsito Maluco" e "As Placas Falaram" foram apresentadas pelos os Alunos da Escola Estadual Gulhermina da Silva de Anastácio e ABB Comunidade de Aquidauana.
O evento foi uma Realização da Prefeitura Municipal de Aquidauana através da Assessória Especial de Trânsito de Aquidauana.
Estiveram presentes diversas autoridades, entre elas a gestora do Detran de Anastácio, Adriana Elias, a oficial de Justiça do Fórum de Aquidauana
Andrea Cabral, o diretor do Campus da UFMS, Auri Friibl, a secretária de educação de Aquidaana, professora Ivone Nemer, assessor especial de trânsito, Gilberto Barbosa Cruz, o coordenador pedagógico de educação de trânsito, Melquesedeque Pereira, a tenente Luana Mota da Costa, representando o 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana e a vive-prefeita Selma Suleiman, representando o Prefeito Municipal de Aquidauana Odilon Ribeiro.
Ações
E a Semana Nacional do Trânsito já está a todo vapor em Anastácio. Na manhã desta quarta-feira (20), alunos da Patrulha Mirim realizaram blitz educativa no município.
Este ano o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) definiu como tema a ser trabalhado pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e pela comunidade “Minha escolha faz a diferença no trânsito”, tema que acompanha a evolução das ações de campanha de educação de trânsito do Denatran de anos anteriores, e acompanha as ações da “Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito – 2011/2020”.
A principal finalidade, segundo o Contran, é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano e visando a participação de todos para o alcance da segurança viária.
Patrulha Mirim
A patrulha Mirim de Anastácio criada em 2008 conta atualmente com 37 alunos, que diariamente aprendem sobre civismo, cidadania, respeito e obediência as hierarquias. Além disso, há reforço escolar, aulas de música, artes marciais e outras ações que beneficiarão as crianças e adolescentes atendidos.
À frente das instruções encontra-se o Sargento Aranha e o Soldado PM Gilmar, profissionais gabaritados em ações sociais e desenvoltura com crianças. Ao lado deles, também como instrutores, estão outros profissionais cedidos pela Prefeitura de Anastácio.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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