Peças teatrais marcam lançamento da Semana Nacional do Trânsito

As duas peças " O Trânsito Maluco" e "As Placas Falaram" foram apresentadas pelos os Alunos da Escola Estadual Gulhermina da Silva de Anastácio e ABB Comunidade de Aquidauana.

A Semana Nacional de Trânsito comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro foi lançada ontem, terça-feira (19), no Auditório Paulo Corrêa- UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) Unidade II. O evento contou com apresentações teatrais.

O evento foi uma Realização da Prefeitura Municipal de Aquidauana através da Assessória Especial de Trânsito de Aquidauana.

Estiveram presentes diversas autoridades, entre elas a gestora do Detran de Anastácio, Adriana Elias, a oficial de Justiça do Fórum de Aquidauana

Andrea Cabral, o diretor do Campus da UFMS, Auri Friibl, a secretária de educação de Aquidaana, professora Ivone Nemer, assessor especial de trânsito, Gilberto Barbosa Cruz, o coordenador pedagógico de educação de trânsito, Melquesedeque Pereira, a tenente Luana Mota da Costa, representando o 7º Batalhão de Polícia Militar de Aquidauana e a vive-prefeita Selma Suleiman, representando o Prefeito Municipal de Aquidauana Odilon Ribeiro.

Ações

E a Semana Nacional do Trânsito já está a todo vapor em Anastácio. Na manhã desta quarta-feira (20), alunos da Patrulha Mirim realizaram blitz educativa no município.

Este ano o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) definiu como tema a ser trabalhado pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e pela comunidade “Minha escolha faz a diferença no trânsito”, tema que acompanha a evolução das ações de campanha de educação de trânsito do Denatran de anos anteriores, e acompanha as ações da “Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito – 2011/2020”.

A principal finalidade, segundo o Contran, é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano e visando a participação de todos para o alcance da segurança viária.

Patrulha Mirim

A patrulha Mirim de Anastácio criada em 2008 conta atualmente com 37 alunos, que diariamente aprendem sobre civismo, cidadania, respeito e obediência as hierarquias. Além disso, há reforço escolar, aulas de música, artes marciais e outras ações que beneficiarão as crianças e adolescentes atendidos.

À frente das instruções encontra-se o Sargento Aranha e o Soldado PM Gilmar, profissionais gabaritados em ações sociais e desenvoltura com crianças. Ao lado deles, também como instrutores, estão outros profissionais cedidos pela Prefeitura de Anastácio.