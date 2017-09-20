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Patrulha Mirim de Anastácio realiza 'blitz' durante a Semana Nacional de Trânsito

Daniele Valentin

Publicado em 20/09/2017 às 10:30

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Foto: Luiz Guido
Foto: Luiz Guido

A Semana Nacional de Trânsito comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro já está a todo vapor em Anastácio. Na manhã desta quarta-feira (20), alunos da Patrulha Mirim realizaram blitz educativa no município.

Este ano o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) definiu como tema a ser trabalhado pelos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito e pela comunidade  “Minha escolha faz a diferença no trânsito”, tema que acompanha a evolução das ações de campanha de educação de trânsito do Denatran de anos anteriores, e acompanha as ações da “Década Mundial de Ações Para a Segurança do Trânsito – 2011/2020”.

A principal finalidade, segundo o Contran, é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano e visando a participação de todos para o alcance da segurança viária.

Patrulha Mirim

A patrulha Mirim de Anastácio criada em 2008 conta atualmente com 37 alunos, que diariamente aprendem sobre civismo, cidadania, respeito e obediência as hierarquias. Além disso, há reforço escolar, aulas de música, artes marciais e outras ações que beneficiarão as crianças e adolescentes atendidos.

À frente das instruções encontra-se o Sargento Aranha e o Soldado PM Gilmar, profissionais gabaritados em ações sociais e desenvoltura com crianças. Ao lado deles, também como instrutores, estão outros profissionais cedidos pela Prefeitura de Anastácio.

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