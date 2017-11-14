Reitor da UFMS debate criação de novos cursos de graduação e pós-graduação em Aquidauana

Educação
Debate surgiu durante reunião para tratar de investimentos no município
O reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Augusto Santos Turine, esteve na reunião realizada na manhã desta terça-feira (14), para tratar de investimentos no município de Aquidauana, quando surgiu o debate de criação de novos cursos de graduação e pós-graduação.
Ele também falou sobre a importância da realização da reunião. "Nós iniciamos um grande sonho dessa atual gestão que acabou de completar um ano, que é o projeto da reitoria itinerante. Vamos levando a cada um dos campus da UFMS toda a administração superior para discutir o diálogo entre governo municipal e a UFMS: quais as demandas que existem no município, que a UFMS pode ajudar com seu corpo técnico?", explicou.
Sobre a estrutura de graduação e pós-graduação da Universidade, o reitor também comentou. "Hoje, nós temos 11 cursos de graduação e um curso de mestrado em Aquidauana. Tem a proposta de um curso de mestrado novo, na área de Educação, com várias linhas de pesquisa, que é uma demanda da região. Durante a reunião, surgiu a demanda de três novos cursos, enfatizando a demanda de Educação Física, Direito e Enfermagem. Qualquer tipo de novo curso está muito difícil, devido ao orçamento do Ministério da Educação", finalizou.
De acordo com o reitor, foram discutidas também as propostas de melhoria da iluminação pública no entorno do campus, asfaltamento das ruas e melhorias na sinalização.
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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