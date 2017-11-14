Reitor da UFMS debate criação de novos cursos de graduação e pós-graduação em Aquidauana

O reitor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Marcelo Augusto Santos Turine, esteve na reunião realizada na manhã desta terça-feira (14), para tratar de investimentos no município de Aquidauana, quando surgiu o debate de criação de novos cursos de graduação e pós-graduação.

Ele também falou sobre a importância da realização da reunião. "Nós iniciamos um grande sonho dessa atual gestão que acabou de completar um ano, que é o projeto da reitoria itinerante. Vamos levando a cada um dos campus da UFMS toda a administração superior para discutir o diálogo entre governo municipal e a UFMS: quais as demandas que existem no município, que a UFMS pode ajudar com seu corpo técnico?", explicou.