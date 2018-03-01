Uems divulga terceira Chamada da Lista de Espera do Sisu 2018

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) divulgou, nessa terça-feira (27.2), a 3ª Chamada da Lista de Espera do Processo de Seleção Unificada (Sisu) 2018. Os candidatos convocados deverão comparecer à Reunião Pública, que será realizada no dia 5 de março, às 13h30, nas Unidades Universitárias da Uems, para a realização da matrícula. Confira o edital de Convocação da 3ª chamada da Lista de Espera.

A Diretoria de Registro Acadêmico (DRA) alerta para que os candidatos convocados fiquem atentos às informações e à lista de documentos exigidos para a matrícula. A matrícula poderá ser efetuada pelo candidato ou por terceiro, com procuração simples, exceto candidatos cotistas.

O não comparecimento à reunião resultará na desclassificação do convocado com perda do direito à matrícula e da permanência na lista de espera gerada pelo Sisu.

Cotistas

Os candidatos cotistas negros deverão passar por uma banca de avaliação que expedirá um documento deferindo ou indeferindo a realização da matrícula. As bancas de avaliação estarão disponíveis no dia da matrícula, das 13h às 17h, nas Unidades Universitárias de Aquidauana, Campo Grande, Dourados e Paranaíba.

Mais Informações

Os candidatos podem entrar em contato com a Diretoria de Registro Acadêmico pelo telefone (67) 3902-2520 ou neste link.