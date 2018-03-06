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Congresso Internacional

Aquidauana recebe o IV Congresso Internacional de História Regional

IV Congresso Internacional de História Regional - “O expansionismo brasileiro sobre a Bacia Platina e a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai"

Maria Luiza Cáceres Rodrigues da Silva

Publicado em 06/03/2018 às 12:40

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O IV Congresso Internacional de “História Regional “O expansionismo brasileiro sobre a Bacia Platina e a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai" acontece entre nos dias 11, 12 e 13 de junho 2018 e  pretende ser um evento bianual, organizado pelos cursos de Graduação em História, Geografia, Turismo e o Mestrado em Geografia do Campus de Aquidauana da UFMS, e do Mestrado em Estudos Fronteiriços do Campus do Pantanal da UFMS.

Nesse sentido, tem como principal característica a interdisciplinaridade, ou seja, o respeito e o interesse pela diversidade de temas ligados a Guerra do Paraguai e a Consolidação dos Estados Nacionais que fazem parte da Bacia Platina, desta forma, garantindo a pluralidade temática atraindo participantes de outras unidades da federação e dos países platinos.

O Evento propõe estimular novas discussões sobre o tema da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai e seus desdobramentos posteriores, no intuito de buscar uma interpretação supranacional a respeito de um evento de fundamental importância para a conformação territorial e geopolítica da região platina, em particular, e da América do Sul. Isso porque, no geral, os episódios relacionados à Guerra são apreendidos parcialmente na esfera da reconstituição política das histórias nacionais brasileira, argentina, paraguaia e uruguaia, fazendo com que importantes processos de interdependência e interinfluência política, econômica, demográfica ambiental, cultural, social sejam minimizados e, não raro ignorados.

De fato, passados 150 anos da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, a região platina, enseja, na contemporaneidade, uma diversidade territorial, um espaço de contradições, representações sociais divergentes e convergentes, percepções difusas, multiculturalismo, difusão de línguas e identidades. São essas algumas das questões que IV Congresso Internacional de “História Regional “O expansionismo brasileiro sobre a Bacia Platina e a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai" pretende debater com o público participante, por meio da produção científica construída por pesquisadores brasileiros e aqueles oriundos dos países platinos.

 

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