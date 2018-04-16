Encceja Nacional 2018 será aplicado no dia 5 de agosto

Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) Nacional será aplicado no dia 5 de agosto em todo o país para as pessoas que buscam os diplomas dos ensinos fundamental e médio. O edital com as regras do exame foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira (14).

O exame oferece certificação para as pessoas que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. Até 2016, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) também tinha essa função, mas desde o ano passado os objetivos das provas foram desagregados.

As inscrições serão realizadas das 10h do dia 16 de abril até as 23h59 do dia 27 de abril, pelo site do programa (http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja).

A participação no exame é voluntária e gratuita, destinada aos jovens e adultos com no mínimo 15 anos completos na data de realização da prova, para o ensino fundamental, e jovens e adultos com no mínimo 18 anos completos na data de realização do exame, para o ensino médio.

Como funciona o Encceja

O Encceja é realizado todos os anos pelo Inep para estudantes jovens e adultos que não concluíram as etapas da educação básica na idade regular. Ele tem várias modalidades e oferece dois tipos de habilitação: a do ensino fundamental e a do ensino médio. Semelhante ao Enem, ele tem quatro provas objetivas e uma redação, mas é aplicado em um único dia, de manhã e à tarde.

Ensino fundamental

Turno matutino: 9h às 13h

Prova I: ciências naturais

Prova II: matemática

Turno vespertino: 15h30 às 20h30

Prova III: língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física e redação

Prova IV: história e geografia

Ensino médio

Turno matutino: 9h às 13h

Prova I: ciências da natureza e suas tecnologias

Prova II: matemática e suas tecnologias

Turno vespertino: 15h30 às 20h30

Prova III: linguagens e códigos e duas tecnologias e redação

Prova IV: ciências humanas e suas tecnologias

No dia do exame, os portões de acesso serão abertos às 8h e fechados às 8h45 para as provas do período matutino, e abertos às 14h30 e fechados às 15h15 para as provas aplicadas no turno vespertino, de acordo com o horário de Brasília.

Os gabaritos das provas objetivas serão dibulgados até o 10º dia útila seguinte ao dia da realização do exame, de acordo com o edital.

Além de ser realizado no formato conhecido como Encceja Nacional, para qualquer adulto que cumpra os requisitos, o Encceja também é aplicado para pessoas privadas de liberdade e para brasileiros no exterior. Estas datas ainda não foram divulgadas.