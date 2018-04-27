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Ministério Público abre inscrições até maio para seleção de estagiários em Anastácio

As provas poderão ser feitas em Anastácio. As inscrições vão até o dia 23

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/04/2018 às 10:12

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O Ministério Público de Mato Grosso do Sul informou na manhã desta sexta-feira (27) que estão abertas as inscrições para o XXI Processo de Seleção de Estagiários do MPMS. As inscrições encerram no dia 23 de maio deste ano. A prova escrita, com duração de 4h, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 10 de junho.

O valor da inscrição para os candidatos de nível Superior/Pós-Graduação (especialização, mestrado e doutorado) será de R$ 100. Já o valor da inscrição para os candidatos de nível Superior/Graduação será de R$ 50 e para os candidatos de nível Médio será de R$ 20.

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A carga horária para os estagiários do nível Superior/Pós-Graduação será de 30 horas semanais, divididas em seis horas diárias, das 12h às 18h, e excepcionalmente das 07h às 13h. Os estagiários terão bolsa auxílio no valor de R$ 1.800, conforme a Resolução nº 001/2016-PGJ, de 17 de março de 2016.

Para os estagiários de cursos de graduação em Direito, especificamente, carga horária de 20 horas semanais, divididas em quatro horas diárias, e bolsa-auxílio no valor de R$ 743,91, e para os estagiários do nível médio será de 20 horas semanais, divididas em quatro horas diárias, percebendo uma bolsa auxílio no valor de R$ 646,88, mais o valor do vale-transporte em todos os níveis de estágio.

Este é o primeiro concurso para estagiários realizado em todos os níveis e em todas as cidades concomitantemente.

Confira as vagas:

Nível Ensino Superior - Bacharéis em Direito, Administração, Área Ambiental (Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Florestal, Geografia (Bacharelado), Geologia, Gestão Ambiental), Desenvolvimento de Sistemas, Economia, Psicologia e Serviço Social; Nível Superior/Graduação em Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Jornalismo, Engenharia Agronômica, Engenharia Ambiental ou Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Geografia, Letras, Publicidade e Propaganda, Tecnologia de Desenvolvimento de Sistemas ou Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Tecnológico; Análise de Sistemas – Bacharelado; Engenharia de Software; Sistemas de Informação; Tecnologia em Sistemas para Internet; Análise e Desenvolvimento de Sistemas), Tecnologia em Produção Multimídia, Serviço Social, Segurança do Trabalho;

Nível Ensino Médio - Conforme o órgão, poderá participar do processo seletivo de estagiários o aluno regularmente matriculado e com frequência efetiva no Ensino Médio em instituição de ensino oficial, devidamente credenciada, autorizada e/ou reconhecida nos órgãos competentes, bem como deverá possuir idade mínima de 16 anos completos na data da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.

Para mais informações sobre o processo seletivo, acesse os portais do Ministério Público Estadual (www.mpms.mp.br), Diário Oficial do Ministério Público - DOMP e da FAPEC (www.fapec.org/concursos).

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