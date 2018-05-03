Inscrições do Enem começam na próxima segunda-feira

Enem 2018
A taxa para participar das provas é de 82 reais
O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 começa na próxima segunda-feira, 7 de maio. A taxa para participar das provas é de R$ 82 e o pagamento pode ser feito até 23 de maio.
De acordo com o Ministério da Educação, “o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição e de justificar ausência da edição passada terminou no último dia 15 de abril”.
O Ministério alerta que todos devem fazer a inscrição no período indicado, ou seja, o fato de a isenção da taxa ser aprovada não significa que o participante esteja automaticamente inscrito.
As datas do Enem 2018 já estão definidas: 4 e 11 de novembro. Como no ano passado, será feita em dois domingos. Neste ano, porém a novidade é que no segundo dia de provas, os candidatos terão 30 minutos a mais para responder às questões para as disciplinas ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias.
Enem no radar
Quer acompanhar todas as atualizações e informações novas sobre o Enem 2018? Fique atento ao site do Inep, à página do Enem 2018 e baixe o aplicativo oficial do exame, disponível aqui para dispositivos móveis que utilizam sistema operacional Android; e aqui para aqueles com sistema operacional iOS.
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