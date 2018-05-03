Inscrições do Enem começam na próxima segunda-feira

O período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018 começa na próxima segunda-feira, 7 de maio. A taxa para participar das provas é de R$ 82 e o pagamento pode ser feito até 23 de maio.

De acordo com o Ministério da Educação, “o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição e de justificar ausência da edição passada terminou no último dia 15 de abril”.

O Ministério alerta que todos devem fazer a inscrição no período indicado, ou seja, o fato de a isenção da taxa ser aprovada não significa que o participante esteja automaticamente inscrito.