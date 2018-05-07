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Enem 2018

Inscrições no Enem começam hoje. Saiba como se candidatar

Interessados têm até o dia 18 de maio para se inscrever no site do exame

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/05/2018 às 06:43

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Começa nesta segunda-feira (7), às 10h, o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. Todos os candidatos terão até 18 de maio para se inscrever no site do Enem e até o dia 23 para pagar a taxa de R$ 82. Quem conseguiu isenção de pagamento também deve se cadastrar no site. 

O participante deverá informar o número de seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do documento de identidade na hora de se inscrever. Também é obrigatório indicar um endereço de e-mail único e válido e um número de celular que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) utilizará para enviar informações relativas ao exame.

Novidade nas provas

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• Prazo de recursos para não pagar inscrição no Enem termina amanhã

O Enem 2018 será realizado nos dias 4 e 11 de novembro. No primeiro domingo, haverá a aplicação das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com cinco horas e 30 minutos de duração.  A principal novidade deste ano é relacionada ao segundo dia de provas, que passará a ter mais 30 minutos de duração para as disciplinas Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. Agora, os estudantes terão cinco horas para realizar os testes.

Cada prova objetiva tem 45 questões. No total, os candidatos terão de responder 180 perguntas de múltipla escolha. A redação deve ter o mínimo de sete linhas e o máximo de 30 linhas. Nesta edição, o candidato que desrespeitar os direitos humanos no seu texto perderá 200 pontos, mas não pode ter a nota do texto zerada.

Quem pode participar?

Qualquer pessoa pode fazer o Enem. 

Para que serve a nota do Enem?

Os resultados do Enem podem ser utilizados de quatro formas para acesso a instituições de Educação Superior: 
- Sistema de Seleção Unificada (Sisu), no qual universidades públicas oferecem vagas a candidatos participantes do Enem.
- Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação de instituições privadas de Ensino Superior. 
-  Ingresso em universidades de Portugal que possuem convênios interinstitucionais com o Inep.
- Participação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que financia cursos superiores não gratuitos. 

Cronograma

7/5 a 18/5 - Inscrições.
7/5 a 23/5 - Pagamento da taxa de inscrição.
28/5 a 3/6 - Solicitação de atendimento pelo nome social.
Outubro - Divulgação dos locais de prova. 
4/11 - Aplicação das provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação, Ciências Humanas e suas Tecnologias.
11/11 - Aplicação das Provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias.
14/11 - Publicação dos gabaritos e dos cadernos de questões.
Janeiro 2019 - Divulgação dos resultados individuais.

Informações sobre o exame

Todas as informações sobre o Enem estão disponíveis no portal do Inep, na página do exame e no aplicativo Enem 2018, disponível na App Store e na Google Play. Também é possível tirar dúvidas gratuitamente pelo telefone 0800 616161.

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