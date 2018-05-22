Turismo em Terras Indígenas é tema de curso no campus de Aquidauana

Do desde ontem (21) até amanhã, no Auditório Paulo Correia do Câmpus de Aquidauana – Unidade II (CPAQ/UFMS), acontece o Projeto de Extensão “Turismo em Terras Indígenas”, dirigido à comunidade indígena de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti.

O objetivo principal do evento é promover o conhecimento a respeito do turismo em terras indígenas, suas especificidades, desafios e oportunidades enquanto meio de autonomia dos povos, a fim de instruir alunos do curso de turismo, bem como as comunidades indígenas e outros interessados, em trabalhar futuramente com a atividade deste segmento de mercado.