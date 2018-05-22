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Turismo em Terras Indígenas é tema de curso no campus de Aquidauana

O objetivo principal do evento é promover o conhecimento a respeito do turismo em terras indígenas,

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/05/2018 às 10:02

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Do desde ontem (21) até amanhã, 23 de maio, no Auditório Paulo Correia do Câmpus de Aquidauana – Unidade II (CPAQ/UFMS), acontece o Projeto de Extensão “Turismo em Terras Indígenas”, dirigido à comunidade indígena de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti.

O objetivo principal do evento é promover o conhecimento a respeito do turismo em terras indígenas, suas especificidades, desafios e oportunidades enquanto meio de autonomia dos povos, a fim de instruir alunos do curso de turismo, bem como as comunidades indígenas e outros interessados, em trabalhar futuramente com a atividade deste segmento de mercado.

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O curso é dividido em três etapas e indissociavelmente vinculado a ensino, extensão e pesquisa. A organização é dos acadêmicos indígenas do Curso de Turismo, que também promovem uma apresentação cultural nesta terça-feira (22).

A extensão é coordenada pela Pesquisadora Sandra Corbari, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Bacharel em Turismo, Mestre em Turismo e Doutoranda em Meio Ambiente numa conexão de parceria entre UFPR – UFMS.

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