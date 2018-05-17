Turismo apresenta resultado positivo em março

Desenvolvimento
Pesquisa do IBGE mostra que de 12 estados, oito acompanharam o crescimento do índice de atividades turísticas da pesquisa de serviços
O turismo apresentou bom desempenho em março com um avanço de 2% no Índice de Atividades Turísticas (IATUR), que agrega dez segmentos, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quarta-feira (16). O bom resultado do turismo aparece na contramão do restante do setor de serviços que caiu 0,2% em relação a fevereiro deste ano.
De acordo com o IBGE, oito das 12 unidades da federação pesquisadas acompanharam o crescimento. A maior expansão foi verificada em São Paulo, com expansão de 7,2%. Também tiveram bons desempenhos dois estados nordestinos: o Ceará, com 5,4%, e Pernambuco, com 2,7%; seguidos de Santa Catarina, 2%, e Rio Grande do Sul, 1,9%.
“O turismo brasileiro reafirma, com esses resultados, sua importância no cenário econômico nacional e o Ministério do Turismo tem trabalhando para desenvolver todo o potencial do setor”, afirmou o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz.
Entre os setores pesquisados estão os de alojamento e alimentação; serviços culturais, desportivos, de recreação e lazer; agências de viagens e operadoras turísticas; além de segmentos de transportes rodoviário, ferroviário e aéreo.
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