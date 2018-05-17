Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:11

Buscar

Últimas notícias
X

Desenvolvimento

Turismo apresenta resultado positivo em março

Pesquisa do IBGE mostra que de 12 estados, oito acompanharam o crescimento do índice de atividades turísticas da pesquisa de serviços

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/05/2018 às 09:48

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O turismo apresentou bom desempenho em março com um avanço de 2% no Índice de Atividades Turísticas (IATUR), que agrega dez segmentos, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quarta-feira (16). O bom resultado do turismo aparece na contramão do restante do setor de serviços que caiu 0,2% em relação a fevereiro deste ano.

De acordo com o IBGE, oito das 12 unidades da federação pesquisadas acompanharam o crescimento. A maior expansão foi verificada em São Paulo, com expansão de 7,2%. Também tiveram bons desempenhos dois estados nordestinos: o Ceará, com 5,4%, e Pernambuco, com 2,7%; seguidos de Santa Catarina, 2%, e Rio Grande do Sul, 1,9%.

Leia Também

• Turismo de MS presente na maior feira de Observação de Aves da América Latina

• Turismo de MS participa de reunião nacional de interlocutores do Programa de Regionalização

• MS passa a contar com escola referência na formação de profissionais de gastronomia e turismo

“O turismo brasileiro reafirma, com esses resultados, sua importância no cenário econômico nacional e o Ministério do Turismo tem trabalhando para desenvolver todo o potencial do setor”, afirmou o ministro do Turismo, Vinicius Lummertz.

Entre os setores pesquisados estão os de alojamento e alimentação; serviços culturais, desportivos, de recreação e lazer; agências de viagens e operadoras turísticas; além de segmentos de transportes rodoviário, ferroviário e aéreo.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

TRADIÇÃO E CELEBRAÇÃO

ARARA reúne convidados em tradicional almoço de aniversário de Aquidauana

AQUIDAUANA

ABIMC promove ação solidária no bairro São Francisco

GASTRONOMIA

Feira da Estação movimenta Aquidauana neste sábado

Evento acontece na Estação Rodoviária e reúne moradores em uma programação voltada à cultura, gastronomia e economia local

IBGE

Aquidauana chega a 48,8 mil habitantes e é 9ª mais populosa de MS

Publicidade

Cultura

Nioaque reúne histórias e memórias locais em nova coletânea educativa

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo