Turismo apresenta resultado positivo em março

O turismo apresentou bom desempenho em março com um avanço de 2% no Índice de Atividades Turísticas (IATUR), que agrega dez segmentos, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quarta-feira (16). O bom resultado do turismo aparece na contramão do restante do setor de serviços que caiu 0,2% em relação a fevereiro deste ano.

De acordo com o IBGE, oito das 12 unidades da federação pesquisadas acompanharam o crescimento. A maior expansão foi verificada em São Paulo, com expansão de 7,2%. Também tiveram bons desempenhos dois estados nordestinos: o Ceará, com 5,4%, e Pernambuco, com 2,7%; seguidos de Santa Catarina, 2%, e Rio Grande do Sul, 1,9%.