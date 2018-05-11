MS passa a contar com escola referência na formação de profissionais de gastronomia e turismo

Mato Grosso do Sul passa a contar com um centro de excelência na formação e qualificação da mão de obra para o setor de gastronomia, hotelaria e turismo, com a inauguração, nessa quinta-feira (10.5), do Centro de Educação Profissional Senac Turismo e Gastronomia.

Ao participar da cerimônia, o governador Reinaldo Azambuja afirmou que a parceria com o sistema “S” tem sido importante para levar a qualificação profissional a todo o Estado. “Essa semana mesmo discutimos o ensino profissionalizante no Estado com todos os segmentos do setor produtivo, para formatar uma base curricular para levar o ensino profissionalizante aos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, hoje estamos em 62, e é importante uma escola como essa para propiciar a formação de mão de obra especializada”, afirmou.

Reinaldo Azambuja enfatizou ainda que a formação e qualificação dos profissionais do turismo passa a ter uma importância ainda maior pela perspectiva de crescimento desse setor. “Temos no Brasil hoje um turismo muito aquém das nossas possibilidades, é um segmento que temos tudo para crescer e criar uma opção de formação e qualificação da mão de obra como essa escola é fundamental para dar maior competitividade”.

A escola

O Senac Turismo e Gastronomia concentra a oferta dos cursos nas áreas de gastronomia, hotelaria, turismo e eventos. O empreendimento conta com 10 ambientes pedagógicos diferenciados e inovadores, sendo duas cozinhas didáticas, cozinha de panificação e confeitaria, sala de aula hotel, sala bartender, biblioteca, sala de informática, espaço gourmet com capacidade para 24 pessoas destinado ao atendimento de grupos e pequenos eventos, adega com capacidade para 18 lugares, horta, anfiteatro com capacidade para 68 pessoas e o restaurante-escola, com capacidade para atendimento de 80 pessoas.

A expectativa é formar quatro mil profissionais por ano. E os alunos do Centro terão a oportunidade de exercitar na prática, no mesmo prédio, o que aprendeu na sala de aula. No mesmo local, na rua Antonio Maria Coelho, 3.368 Jardim dos Estados, vai funcionar o restaurante-escola, onde os alunos, sob a orientação e acompanhamento dos instrutores, vão colocar em prática o que aprenderam na teoria.

E a população poderá acompanhar o desempenho dos alunos. O restaurante, a partir do dia 23 de maio, estará aberto para o público em geral, com serviço de almoço e jantar.