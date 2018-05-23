Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 16:20

Buscar

Últimas notícias
X

PJB

Última semana para inscrição no Programa Parlamento Jovem Brasileiro 2018

O PJB tem por objetivo possibilitar aos jovens estudantes brasileiros a vivência do processo democrático

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/05/2018 às 08:40

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) é um programa proposto pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados (Cefor) e realizado em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e as Secretarias de Estado de Educação.

O evento acontece anualmente e é destinado aos jovens com idade entre 16 e 22 anos, matriculados no 2º, 3º ou 4º ano do ensino médio regular, técnico integrado ou Educação de Jovens e Adultos (EJA), e frequentes nas escolas públicas ou particulares.

O PJB tem por objetivo possibilitar aos jovens estudantes brasileiros a vivência do processo democrático, mediante participação em uma jornada parlamentar durante cinco dias, momento em que tomam posse e atuam como Deputados Jovens na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). Durante o período da Legislatura, que será de 1 a 5 de outubro de 2018, os deputados jovens têm a oportunidade de experimentar o dia a dia dos parlamentares no desempenho de suas funções, que ocorre de acordo com as normas regimentais vigentes na Câmara dos Deputados, e por meio da tramitação das proposições apresentadas por eles no processo seletivo.

As inscrições para participar da 15ª edição do Parlamento Jovem Brasileiro (PJB 2018) – será a comemoração dos seus 15 anos – ocorrem entre os dias 28 de março e 28 de maio de 2018. Para se inscrever, o estudante deverá, primeiramente, consultar as informações constantes no Manual de Procedimentos 2018, e demais informações do Programa, como a Ficha de Inscrição e elaborar um Projeto de Lei de sua autoria, conforme as orientações presentes nos materiais disponíveis para consulta, anexo. Outro canal de informações é a página do PJB no Facebook.

Após finalizar a etapa da elaboração do Projeto de Lei e do preenchimento da ficha de inscrição, o estudante deverá providenciar os demais documentos solicitados no Manual de Procedimentos e encaminhá-los em formato digital à Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, por meio do e-mail (matogrossodosul.pjb2018@gmail.com) ou correio postal, até o prazo máximo de dia 28 de maio de 2018.

Para mais informações os interessados devem ligar para (67) 3318-2212 / 2341 e 2372.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB
Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Encontro será realizado às 08h, no auditório da Semed, e é aberto à população; propostas vão orientar políticas educacionais do município pelos próximos 10 anos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo