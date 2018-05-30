IFMS abre inscrições para 40 vagas em curso técnico de Informática em Aquidauana

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) está com inscrições abertas no processo seletivo para ingresso em cursos técnicos subsequentes e integrados ao ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

São ofertadas 195 vagas para os cursos técnicos em Administração, Aquicultura, Edificações, Eletrotécnica e Informática para Internet. Há vagas nos municípios de Aquidauana, Coxim, Dourados, Jardim e Três Lagoas.

Em Aquidauana, no total, são 40 vagas para o curso técnico de Informática para Internet, para o período vespertivo, com duração de 1 ano e meio.

O edital nº 037/2018, com as regras e o cronograma do processo seletivo, está publicado na Central de Seleção do IFMS, no endereço www.ifms.edu.br/centraldeselecao

Inscrições - São gratuitas e devem ser feitas até 18 de junho pela Página do Candidato da Central de Seleção.

Os candidatos que não têm acesso à internet podem fazer a inscrição nos campi do IFMS. Os locais e horários de atendimento constam no edital.

Para participar da seleção para cursos técnicos subsequentes, o único requisito é que o candidato tenha o ensino médio completo. No caso dos cursos técnicos integrados na modalidade Proeja, o interessado deve ter concluído o ensino fundamental e 18 anos completos até a data da matrícula.

Ação afirmativa (cotas) – Metade das vagas é reservada a candidatos que cursaram a escolaridade mínima exigida na rede pública, comprovarem renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio, aos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e a pessoas com deficiência.

A opção por essas vagas deverá ser informada no ato da inscrição.

Na matrícula, o candidato deverá apresentar a documentação que comprova a condição de cotista.

Seleção - Será feita por sorteio eletrônico, previsto para o dia 21 de junho, na reitoria do IFMS, em Campo Grande.

O resultado do sorteio deverá ser publicado no dia 22 de junho, e a previsão é que a classificação final e primeira chamada sejam divulgadas no dia 27.

A matrícula dos convocados deverá ser feita nos dias 28 e 29 de junho. O início das aulas está previsto para 26 de julho.