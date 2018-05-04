Maio Amarelo começa com palestras sobre segurança no trânsito no campus IFMS

Teve início nesta sexta-feira série de atividades do "Maio Amarelo - Atenção Pela Vida", desempenhadas pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, em parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, com objetivo de sensibilizar a comunidade sobre os riscos no trânsito. Uma das ações ocorreu pela manhã, no campus do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).

Na ocasião, policiais, socorristas e educadores falaram com os estudantes sobre segurança. O IFMS foi escolhido estrategicamente porque o acesso fica em uma via com grande fluxo de pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores de veículos, onde o risco de acidente é maior, principalmente em horários de pico, como na entrada e saída de alunos.

"Todas as ações do Maio Amarelo são para conscientizar a comunidade escolar. A discussão sobre trânsito têm sido regular na instituição, por isso, as palestras de hoje foram um reforço para que todos cumpram as regras do trânsito", disse Hilda Ribeiro Romeiro, diretora-geral do IFMS.

Flávio Gomes da Silva Filho, assessor especial da prefeitura para o trânsito, disse que os jovens integram público alvo que merece atenção especial. "São adolescentes com idades entre 14 e 17 anos, que estão próximos de conseguirem uma Carteira de Habilitação. Por isso a importância desta conversa", disse.

Ao longo do mês serão realizadas inúmeras atividades educativas, bem como blitzes para repreender motoristas embriagados e condutores que trafegam de forma irregular, dirigindo perigosamente ou com a documentação em dia. De acordo com a PM, todas as ações de policiamento serão reforçadas durante o período.



Colaborou Luiz Guido Jr.