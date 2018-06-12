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Educação

Na Copa do Mundo, Senai oferece cursos com 50% de desconto

A promoção é válida a partir desta terça-feira (12/06) e segue até o dia 12 de julho

Renan Nucci

Publicado em 12/06/2018 às 14:15

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O clima de Copa do Mundo, que já contagiou os brasileiros antes mesmo da primeira partida da seleção canarinho, não pode virar a cabeça de quem está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. O momento é de sair na frente e concentrar esforços para se manter atualizado em relação ao que os contratantes esperam do profissional.

Pensando em facilitar o acesso a este aperfeiçoamento, durante o Mundial da Fifa, o Senai de Mato Grosso do Sul oferecerá 50% de desconto em seis cursos na modalidade EaD (Educação a Distância), oferecidos 100% online para que o aluno tenha a comodidade de assistir às aulas sem qualquer necessidade de deslocamento, no horário que lhe convier. 

A promoção é válida a partir desta terça-feira (12/06) e segue até o dia 12 de julho, disponibilizando os seguintes cursos: iniciação à docência na educação profissional e tecnológica, conhecimentos fundamentais de editor de apresentação eletrônica (Power Point), conhecimentos fundamentais de editor de texto (Word), conhecimentos fundamentais de planilha eletrônica (Excel), rotinas administrativas e leitura e interpretação de desenho técnico em edificações.

Todos os cursos são oferecidos no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) do Senai, na modalidade EaD, sendo que na conclusão é conferido certificado para os alunos que obtêm o desempenho mínimo exigido. Os interessados podem acessar o site de Educação a Distância do Senai (www.ead.ms.senai.br), clicar na aba “Cursos” e acessar o portfólio com desconto. 

Para a gerente de educação do Senai, Dagmar Viana, a campanha de descontos durante a Copa do Mundo é uma iniciativa estratégica que visa contribuir para o aperfeiçoamento e aproximar o candidato do mundo real do trabalho. “Esses cursos oportunizam ao aluno ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho, cada vez mais exigente e mais competitivo, especialmente porque permitem aos participantes assistir às aulas no seu próprio ritmo, de acordo com a disponibilidade de tempo de cada um”, acrescentou.

Serviço – Para mais informações acesse o site www.ead.ms.senai.br ou pelo telefone 0800 7070 745

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