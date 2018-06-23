Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 04:41

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

UEMS abre concurso para professores efetivos em Campo Grande e Jardim

O edital deve ser publicado no Diário Oficial do Estado, na próxima semana, quando abrem as inscrições

Schimene Duque Weber

Publicado em 23/06/2018 às 11:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) lançou edital de concurso público para contratação de professores efetivos para unidades de Campo Grande e Jardim. O edital deve ser publicado no Diário Oficial do Estado, na próxima semana, quando abrem as inscrições.

Em Campo Grande, as vagas são para área de Geografia (3 vagas), Letras (3), Pedagogia (1) e Artes Cênicas (3). Em Jardim, as vagas são para Geografia (2), Letras (2) e Pedagogia (1).

As inscrições vão até dia 31 de julho e devem ser realizadas, exclusivamente, pelos Correios via Sedex. O formulário de inscrição que deve ser preenchido será disponibilizado no site da Uems. A remuneração inicial para professor doutor é de R$ 8.698,87, por 40h.

Mais informações, quando o edital for publicado.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo