Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 04:52

Buscar

Últimas notícias
X

Modernização

Secretaria lança aplicativo que vai informar frequência de alunos na rede estadual

O aplicativo vai permitir aos professores dentro de sala de aula dar uma espécie de "check in" confirmando a presença do estudante

Vanessa Ricarte

Publicado em 15/08/2018 às 10:59

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Um aplicativo que vai monitorar a frequência escolar do aluno será lançado nesta quarta-feira (dia 15) pela secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul. O evento será às 14 horas no auditório do governo estadual, localizado no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

De acordo com a secretaria, o mecanismo faz parte do projeto Mira Educação e será chamado de Mira Aula. O aplicativo vai permitir aos professores dentro de sala de aula dar uma espécie de "check in" confirmando a presença do estudante. A informação vai ser enviada para os pais e responsáveis, além da secretaria.

A intenção é reduzir o índice de evasão escolar. Até 2015, o percentual de aluno que deixava a escola era de 20% e, de 2017 para cá, caiu para 2,3%, afirma a secretaria. Os dados são relativos a um universo de 9 mil estudantes das escolas de autoria.

O aplicativo, disponível em Android e iOS, será adotado de forma gradativa, já que também depende do preparo dos professores de MS. Na plataforma, além da frequência, será possível relatar em um diário de aula como foi o desempenho e demais detalhes da aula.

Segundo o governo, a secretaria de Educação apoiou a elaboração do projeto, que foi executado pela Coordenadoria de Tecnologia Educacional (Coted) e Superintendência de Gestão da Informação (SGI).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

EDUCAÇÃO

Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Educação

Encceja 2026 será aplicado neste domingo em todo o país

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Educação

Professores da rede estadual iniciam jornada de formação em MS

Publicidade

Educação

Governo convoca 215 estudantes para programa MS Supera

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo