Abertas as inscrições para o Curso Normal Médio Intercultural Indígena Povos do Pantanal

Oportunidade
Poderão concorrer os candidatos indígenas das etnias Atikum, Guató, Kinikinau, Kadiwéu, Ofaié e Terena, que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente
Foi publicado, na edição desta terça-feira (13) do Diário Oficial do Estado (DOE), o edital de abertura do Processo Seletivo para o preenchimento de vagas da 4ª turma do Curso de Normal Médio Intercultural Indígena Povos do Pantanal. Poderão concorrer os candidatos indígenas das etnias Atikum, Guató, Kinikinau, Kadiwéu, Ofaié e Terena, que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente. O prazo para as inscrições se encerra no próximo dia 30 de novembro.
Para participar, os interessados deverão encaminhar a ficha de inscrição – presente no edital – ao Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso do Sul (CEFPI), acompanhada de uma carta de intenção, expondo os motivos para o ingresso na formação de professores, conforme modelo também presente na publicação. Os documentos deverão ser endereçados à Comissão do CEFPI, pelo e-mail (inscricoespovos@gmail.com) ou via carta registrada, para o endereço do Centro, na rua 13 de Maio, 1.090 – 3º Andar, Aptº 1.
O período de inscrições começou hoje e seguirá até o fim do mês, no dia 30 de novembro. No documento, o CEFPI informa que a ficha de inscrição e a carta de intenção, postadas após o último dia do prazo para inscrição, não serão consideradas para o processo seletivo.
Participarão do processo os candidatos que atenderem os requisitos:
As dúvidas quanto à abertura de vagas poderão ser esclarecidas por meio do telefone (67) 3365-8397, e/ou do e-mail (cefpi@sed.ms.gov.br). Mais informações, na edição nº 9.780 do DOE, nas páginas 20 e 21.
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