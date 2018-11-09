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Crime ambiental

PMA autua homem por exploração de madeira em reserva legal de aldeia indígena

O homem, residente em Dourados, foi surpreendido em flagrante

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/11/2018 às 10:26

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Policiais Militares Ambientais de Dourados realizaram fiscalização na quarta-feira (7) no município e autuaram um homem de 43 anos por exploração de madeira na reserva legal da aldeia indígena Jaguapiru. O homem, residente em Dourados, foi surpreendido em flagrante, quando extraía ilegalmente madeira da área protegida de reserva legal, com uma motosserra que também não tinha Licença de Porte e Uso (LPU).

A madeira explorada, que foi transformada em pranchas e a motosserra foram apreendidas. Várias pranchas foram apreendidas também na residência do autuado. O infrator foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Dourados e responderá por crimes ambientais de uso ilegal de motosserra e exploração de madeira. A pena para cada crime é de seis meses a um ano de detenção. O infrator também foi multado administrativamente em R$ 6.300,00 pelas infrações ambientais.

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