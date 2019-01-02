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Educação

Publicado edital para cadastro reserva de professores para aulas na educação especial

O período para cadastramento será aberto no próximo dia 10 de janeiro

Renan Nucci

Publicado em 02/01/2019 às 16:37

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Foi publicado nesta quarta-feira (02.01), no Diário Oficial do Estado (DOE), o Edital de abertura das inscrições do Cadastro de Reserva de Professores Habilitados para Aulas Temporárias da Secretaria de Estado de Educação, para atuar nos Serviços da Educação Especial, durante o ano letivo de 2019. O período para cadastramento será aberto no próximo dia 10 de janeiro, com encerramento previsto para o dia 31 do mesmo mês.

Para participar, os candidatos deverão preencher a Ficha de cadastramento, que estará disponível no site do Portal do Professor (www.portaldoprofessor.ms.gov.br). De acordo com a publicação, o preenchimento da ficha ocorrerá somente pela internet, devendo o interessado prestar, fielmente, todas as informações cadastrais e funcionais solicitadas.

Segundo o edital, para atuar nos serviços da Educação Especial, o professor também deverá estar inscrito no Cadastro de Reserva de Professores Temporários da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, para o ano letivo de 2019.

Mais informações sobre cadastramento, requisitos e impedimentos, estão disponíveis no Edital do processo, nas páginas 02 e 03 da edição n. 9.811 do Diário Oficial do Estado.

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