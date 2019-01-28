Divulgada a primeira chamada do Sisu para cursos de graduação do IFMS

Está disponível na Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) o resultado da 1ª chamada para cursos de graduação. Pela seleção, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferta mil vagas em 17 cursos superiores de tecnologia, licenciaturas e bacharelados.

A oferta é para os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

A lista completa dos candidatos convocados para a instituição será disponibilizada na Central de Seleção do IFMS nesta terça-feira, 29, de acordo com o cronograma do Edital nº 084/2018 que traz todas as regras do processo seletivo.

Os selecionados deverão realizar a matrícula na instituição a partir de quarta-feira, 30, até o dia 4 de fevereiro (exceto sábado e domingo), na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu, de acordo com endereços e horários disponibilizados no item 10 do Edital nº 084/2018.

Documentação para matrícula - Além do requerimento de matrícula, do comprovante de preenchimento do Questionário Socioeconômico, e de uma foto 3x4 recente, o candidato deve apresentar originais e cópias dos seguintes documentos:

Carteira de Identidade (RG) ou outro documento oficial de identificação;

Documento que comprove estar em dia com o Serviço Militar, para os brasileiros entre 19 (dezenove) e 45 (quarenta e cinco) anos de idade completos ou a serem completados até 31 de dezembro do ano corrente;

Para candidatos não cotistas (ampla concorrência – AC): Fotocópia e original do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, ou Certificado de Conclusão com base nas notas do Enem ou Certificado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA);

Para candidatos cotistas: Fotocópia e original do Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente, ou Certificado de Conclusão com base nas notas do Enem ou Certificado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA);

Os candidatos beneficiários de cota com renda menor ou igual a um salário mínimo e meio per capita deverão entregar fotocópia e original dos documentos comprobatórios conforme Anexo I do edital. Já os candidatos beneficiários da cota local – bônus deverão apresentar o comprovante de endereço, em seu nome ou de seus pais, sendo que no caso da inexistência deste comprovante, o candidato deverá utilizar a declaração de residência, conforme Anexo IV.

Aqueles que optaram por concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência deverão imprimir, preencher, assinar e entregar o Formulário para Entrega de Laudo Médico constante no Anexo VI.

Se o candidato convocado for menor de 18 anos, sua matrícula deverá ser realizada pelos seus pais ou pelo seu responsável legal.

Nota de corte e concorrência - No total, o IFMS recebeu 4.586 inscrições nesta primeira edição do Sisu em 2019. O curso que registrou maior número de inscritos em relação ao número de vagas foi o de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Campus Campo Grande, com 8,75 candidatos por vaga (c/v).

Na sequência, o curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, do Campus Jardim, teve relação de 8 candidatos por vaga; o curso de Bacharelado em Agronomia, do Campus Naviraí, apresentou 6,45 c/v; o Bacharelado em Engenharia Civil, do Campus Aquidauana, teve 6,13 candidatos por vaga; e o curso de Bacharelado em Agronomia, do Campus Ponta Porã, registrou 6,08 c/v.

Os cursos mais concorridos também apresentaram maior nota de corte, dentre as vagas destinadas à modalidade de ampla concorrência (AC). O curso de Sistemas para Internet apresentou nota de corte de 730,37 e Arquitetura e Urbanismo teve nota de corte de 729,03.

Quadro de notas de corte e relação concorrência/vaga no Sisu 2019/1:

Curso Município Turno Vagas Nota de Corte Relação Candidato/Vaga Sistemas para Internet Campo Grande Noturno 40 730,37 8,75 Arquitetura e Urbanismo Jardim Integral 40 729,03 8,00 Agronomia Naviraí Integral 40 650,58 6,45 Engenharia Civil Aquidauana Integral 40 708,68 6,13 Agronomia Ponta Porã Integral 40 638,66 6,08 Automação Industrial Três Lagoas Noturno 40 652,47 5,73 Agronomia Nova Andradina Integral 40 645,98 5,63 Jogos Digitais Dourados Noturno 40 673,94 5,30 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Três Lagoas Noturno 40 654,08 5,20 Processos Metalúrgicos Corumbá Noturno 40 611,18 4,93 Engenharia de Controle e Automação Três Lagoas Integral 40 698,05 4,45 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Corumbá Noturno 40 670,22 4,33 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Corumbá Matutino 40 614,09 4,25 Gestão do Agronegócio Ponta Porã Noturno 40 608,42 4,23 Engenharia de Computação Três Lagoas Integral 40 702,34 4,08 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Naviraí Noturno 40 641,22 4,05 Alimentos Coxim Noturno 40 536,12 3,60 Sistemas para Internet Coxim Noturno 40 560,12 3,35 Engenharia de Pesca Coxim Noturno 40 564,65 3,28 Redes de Computadores Aquidauana Noturno 40 598,26 3,13 Sistemas para Internet Aquidauana Noturno 40 613,32 3,03 Produção de Grãos Nova Andradina Matutino 40 562,38 2,78 Análise e Desenvolvimento de Sistemas Nova Andradina Noturno 40 603,50 2,75 Química Coxim Noturno 40 525,80 2,65 Computação Jardim Noturno 40 573,25 2,55

Cronograma - Candidatos não selecionados na primeira chamada poderão participar da lista de espera. A manifestação deverá ser feita na página do Sisu entre 29 de janeiro e 5 de fevereiro, de acordo com a alteração do cronograma feita pelo Ministério da Educação (MEC).

A divulgação da lista de espera do Sisu está prevista para 6 de fevereiro. Já a 2ª chamada deve ser divulgada no dia 7, na Central de Seleção do IFMS.

Mais informações sobre o ensino superior do IFMS estão disponíveis na página dos Cursos de Graduação.