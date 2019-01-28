Divulgada a primeira chamada do Sisu para cursos de graduação do IFMS

Aquidauana
Resultado está disponível na Página do Sisu. Prazo de matrícula para convocados inicia nesta quarta-feira, 30, e termina no dia 4 de fevereiro.
Está disponível na Página do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) o resultado da 1ª chamada para cursos de graduação. Pela seleção, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferta mil vagas em 17 cursos superiores de tecnologia, licenciaturas e bacharelados.
A oferta é para os municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
A lista completa dos candidatos convocados para a instituição será disponibilizada na Central de Seleção do IFMS nesta terça-feira, 29, de acordo com o cronograma do Edital nº 084/2018 que traz todas as regras do processo seletivo.
Os selecionados deverão realizar a matrícula na instituição a partir de quarta-feira, 30, até o dia 4 de fevereiro (exceto sábado e domingo), na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu, de acordo com endereços e horários disponibilizados no item 10 do Edital nº 084/2018.
Documentação para matrícula - Além do requerimento de matrícula, do comprovante de preenchimento do Questionário Socioeconômico, e de uma foto 3x4 recente, o candidato deve apresentar originais e cópias dos seguintes documentos:
Os candidatos beneficiários de cota com renda menor ou igual a um salário mínimo e meio per capita deverão entregar fotocópia e original dos documentos comprobatórios conforme Anexo I do edital. Já os candidatos beneficiários da cota local – bônus deverão apresentar o comprovante de endereço, em seu nome ou de seus pais, sendo que no caso da inexistência deste comprovante, o candidato deverá utilizar a declaração de residência, conforme Anexo IV.
Aqueles que optaram por concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência deverão imprimir, preencher, assinar e entregar o Formulário para Entrega de Laudo Médico constante no Anexo VI.
Se o candidato convocado for menor de 18 anos, sua matrícula deverá ser realizada pelos seus pais ou pelo seu responsável legal.
Nota de corte e concorrência - No total, o IFMS recebeu 4.586 inscrições nesta primeira edição do Sisu em 2019. O curso que registrou maior número de inscritos em relação ao número de vagas foi o de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Campus Campo Grande, com 8,75 candidatos por vaga (c/v).
Na sequência, o curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, do Campus Jardim, teve relação de 8 candidatos por vaga; o curso de Bacharelado em Agronomia, do Campus Naviraí, apresentou 6,45 c/v; o Bacharelado em Engenharia Civil, do Campus Aquidauana, teve 6,13 candidatos por vaga; e o curso de Bacharelado em Agronomia, do Campus Ponta Porã, registrou 6,08 c/v.
Os cursos mais concorridos também apresentaram maior nota de corte, dentre as vagas destinadas à modalidade de ampla concorrência (AC). O curso de Sistemas para Internet apresentou nota de corte de 730,37 e Arquitetura e Urbanismo teve nota de corte de 729,03.
Quadro de notas de corte e relação concorrência/vaga no Sisu 2019/1:
|Curso
|Município
|Turno
|Vagas
|Nota de Corte
|Relação Candidato/Vaga
|Sistemas para Internet
|Campo Grande
|Noturno
|40
|730,37
|8,75
|Arquitetura e Urbanismo
|Jardim
|Integral
|40
|729,03
|8,00
|Agronomia
|Naviraí
|Integral
|40
|650,58
|6,45
|Engenharia Civil
|Aquidauana
|Integral
|40
|708,68
|6,13
|Agronomia
|Ponta Porã
|Integral
|40
|638,66
|6,08
|Automação Industrial
|Três Lagoas
|Noturno
|40
|652,47
|5,73
|Agronomia
|Nova Andradina
|Integral
|40
|645,98
|5,63
|Jogos Digitais
|Dourados
|Noturno
|40
|673,94
|5,30
|Análise e Desenvolvimento de Sistemas
|Três Lagoas
|Noturno
|40
|654,08
|5,20
|Processos Metalúrgicos
|Corumbá
|Noturno
|40
|611,18
|4,93
|Engenharia de Controle e Automação
|Três Lagoas
|Integral
|40
|698,05
|4,45
|Análise e Desenvolvimento de Sistemas
|Corumbá
|Noturno
|40
|670,22
|4,33
|Análise e Desenvolvimento de Sistemas
|Corumbá
|Matutino
|40
|614,09
|4,25
|Gestão do Agronegócio
|Ponta Porã
|Noturno
|40
|608,42
|4,23
|Engenharia de Computação
|Três Lagoas
|Integral
|40
|702,34
|4,08
|Análise e Desenvolvimento de Sistemas
|Naviraí
|Noturno
|40
|641,22
|4,05
|Alimentos
|Coxim
|Noturno
|40
|536,12
|3,60
|Sistemas para Internet
|Coxim
|Noturno
|40
|560,12
|3,35
|Engenharia de Pesca
|Coxim
|Noturno
|40
|564,65
|3,28
|Redes de Computadores
|Aquidauana
|Noturno
|40
|598,26
|3,13
|Sistemas para Internet
|Aquidauana
|Noturno
|40
|613,32
|3,03
|Produção de Grãos
|Nova Andradina
|Matutino
|40
|562,38
|2,78
|Análise e Desenvolvimento de Sistemas
|Nova Andradina
|Noturno
|40
|603,50
|2,75
|Química
|Coxim
|Noturno
|40
|525,80
|2,65
|Computação
|Jardim
|Noturno
|40
|573,25
|2,55
Cronograma - Candidatos não selecionados na primeira chamada poderão participar da lista de espera. A manifestação deverá ser feita na página do Sisu entre 29 de janeiro e 5 de fevereiro, de acordo com a alteração do cronograma feita pelo Ministério da Educação (MEC).
A divulgação da lista de espera do Sisu está prevista para 6 de fevereiro. Já a 2ª chamada deve ser divulgada no dia 7, na Central de Seleção do IFMS.
Mais informações sobre o ensino superior do IFMS estão disponíveis na página dos Cursos de Graduação.
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