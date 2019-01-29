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Educação

Edital reabre período de inscrições para cadastro de professores temporários da Rede Estadual

O encerramento do prazo para as inscrições será às 23h59min do próximo dia 3 de fevereiro

Renan Nucci

Publicado em 29/01/2019 às 14:21

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Foram reabertas nesta terça-feira (29.01), as inscrições para o cadastro de candidatos à função Docente, em caráter temporário. Os aprovados trabalharão na Educação Básica nas unidades escolares da Rede Estadual de Ensino (REE), além de programas e projetos educacionais da Secretaria de Estado de Educação (SED), durante o ano letivo de 2019. O edital, com todas as informações sobre o processo, foi publicado na edição n. 9.831 do Diário Oficial do Estado (DOE).

Para se inscrever, os interessados deverão acessar o endereço eletrônico do Portal do Professor (www.portaldoprofessor.ms.gov.br), onde está disponibilizada a ficha de cadastramento. De acordo com o edital, o candidato deverá acessar o link e seguir, adequadamente, as instruções que constarão na tela para a efetivação do cadastro. O encerramento do prazo para as inscrições será às 23h59min do próximo dia 3 de fevereiro.

Os candidatos, segundo a publicação, serão contratados para exercício, em caráter temporário, sob o regime de suplência, da função de docente, por intermédio da atribuição de aulas complementares ou de convocação, nas vagas puras surgidas no decorrer do ano letivo. A convocação, por sua vez, será feita em substituição ao professor titular e de acordo com a carga horária do respectivo cargo.

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