Candidatos devem manifestar interesse na lista de espera

Candidatos não convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem manifestar interesse em participar da lista de espera até 5 de fevereiro. Pela seleção, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) oferta mil vagas em cursos superiores de tecnologia, bacharelado e licenciatura em dez municípios.

A manifestação de interesse na lista deve ser feita na página do Sisu. Para isso, o candidato deve acessar o sistema e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à confirmação de interesse. Ele só pode escolher entre a primeira ou a segunda opção informada no período de inscrição.

Ao finalizar a manifestação, o sistema emitirá uma mensagem de confirmação. Apenas os candidatos que realizarem este procedimento estarão aptos a concorrer a vagas em novas chamadas para matrículas.

A divulgação da lista de espera do Sisu está prevista para 6 de fevereiro. Conforme cronograma do processo seletivo, a segunda chamada será publicada no dia 7. Os candidatos convocados deverão efetuar matrícula nos campi do IFMS no dia 11.

Já a terceira chamada, se necessária, está prevista para 14 de fevereiro, com matrículas no dia seguinte.

1ª chamada - A lista dos convocados na primeira chamada para os cursos de graduação do IFMS está disponível na Central de Seleção do IFMS.

Os selecionados devem realizar a matrícula na instituição a partir desta quarta-feira, 30, até o dia 4 de fevereiro (exceto sábado e domingo), na Central de Relacionamento (Cerel) do campus para o qual se inscreveu.

Os endereços e horários de atendimento, assim como os documentos necessários para matrícula, estão dispostos no edital de convocação.

Nota de corte e concorrência - No total, o IFMS recebeu 4.586 inscrições nesta primeira edição do Sisu em 2019. O curso que registrou maior número de inscritos em relação ao número de vagas foi o de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Campus Campo Grande, com 8,75 candidatos por vaga (c/v).

Na sequência, o curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, do Campus Jardim, teve relação de 8 candidatos por vaga; o curso de Bacharelado em Agronomia, do Campus Naviraí, apresentou 6,45 c/v; o Bacharelado em Engenharia Civil, do Campus Aquidauana, teve 6,13 candidatos por vaga; e o curso de Bacharelado em Agronomia, do Campus Ponta Porã, registrou 6,08 c/v.

Os cursos mais concorridos também apresentaram maior nota de corte, dentre as vagas destinadas à modalidade de ampla concorrência (AC). O curso de Sistemas para Internet apresentou nota de corte de 730,37 e Arquitetura e Urbanismo teve nota de corte de 729,03.

Vagas remanescentes - Caso ainda existam vagas não preenchidas após a terceira chamada da seleção via Sisu, estas serão disponibilizadas no Processo Seletivo de Vagas Remanescentes do IFMS.

O interessado deverá realizar sua inscrição na Central de Seleção do IFMS no período de 18 a 24 de fevereiro.

Mais informações sobre este processo seletivo estão publicadas no Edital nº 084/2018.