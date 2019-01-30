Em Aquidauana, UFMS convoca selecionados pelo SISU 2019 para matrícula

Já está disponível, no Edital PROGRAD nº 012/2019, a relação de candidatos convocados para matrícula pela chamada regular do SISU 2019.

No Câmpus de Aquidauana (CPAQ/UFMS), houve candidatos convocados entre os cursos de: Letras – Português/Espanhol, Letras – Português/Inglês, História, Geografia (Lic), Ciências Biológicas, Matemática, Administração, Geografia (Bac) e Pedagogia.

As matrículas serão realizadas entre os dias 30/01/2019 a 05/02/2019, das 7h30min às 10h30min ou das 13h30min às 16h30min, somente em dias úteis, na Secretaria Acadêmica da Unidade onde o curso é oferecido. No Câmpus de Aquidauana, a Secretaria Acadêmica está localizada na unidade II, bloco A, rua Oscar Trindade de Barros, 740, bairro Serraria.

O candidato convocado para matrícula nas vagas reservadas às pessoas pretas, pardas ou pessoa com deficiência será avaliado, antes de realizar a sua matrícula, por uma Banca de Avaliação da Veracidade da Autodeclaração, instituída pela UFMS. As bancas de avaliação da veracidade da autodeclaração dos convocados para a chamada regular (1ª chamada) do Sisu 2019 ocorrerão em 30 e 31 de janeiro de 2019, das 8h às 11h ou das 13h às 16h.

Para conferir o Edital PROGRAD nº 0012/2019 (convocação 1ª chamada SISU 2019), clique aqui.