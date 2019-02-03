UFMS abre concurso para professor com salário de até R$ 9,6 mil

Aquidauana
As provas para o concurso serão realizadas nos dias 24, 25 e 26 de maio
Estão abertas, até o dia 10/03, as inscrições para o concurso público para professores na UFMS. O edital Progep/UFMS 112, de 26 de dezembro de 2018, oferece 42 vagas em várias áreas do conhecimento na Cidade Universitária, em Campo Grande, e nas cidades de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.
As vagas são para os cursos de Medicina, Linguística, Arquitetura, Educação, Filosofia, Administração, Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis, História e Engenharia de Software.
As provas para o concurso serão realizadas nos dias 24, 25 e 26 de maio em Campo Grande. As vagas são para doutores, mestres e especialistas, com os salários podendo chegar a R$ 9.600,00.
As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico: www.concursos.ufms.br, mediante pagamento da taxa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para todos os cargos.
No Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS), houve a disponibilização de 4 vagas, nas seguintes áreas de atuação:
Confira os detalhes do concurso público no edital a seguir: clique aqui (edital).
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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