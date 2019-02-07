Inscrições de concurso com salário de até R$ 8,6 mil se encerram nesta sexta-feira

Educação
Há vaga no campus de Campo Grande e Aquidauana
As incrições do concurso da Uems (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) se encerram amanhã, sexta-feira (8). A oportunidade é oferecida a professor no Curso de Zootecnia.
Há vaga no campus de Campo Grande e Aquidauana. A remuneração dos docentes selecionados será atribuída conforme a titulação apresentada, podendo chegar a R$ 8.698,87, para doutores.
Segundo divulgado pela universidade, em Campo Grande serão dois processos seletivos, uma para professor dos cursos de Medicina e outro para professor de Língua Latina. Em Aquidauana, o processo seletivo será para professor no curso de Zootecnia.
LUTO
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INFRAESTRUTURA
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