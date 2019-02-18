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Educação

UEMS abre seleção para professores de geografia, física e inglês em Jardim

Classificação dos candidatos está prevista para ocorrer no período de 18 a 20 de março de 2019

Daniele Valentin

Publicado em 18/02/2019 às 13:00

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A UEMS (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para mais um Processo Seletivo que contratará docentes em Jardim.

As oportunidades disponíveis são destinadas à profissionais das áreas de Geografia, Física e Língua Inglesa, os quais devem atuar em jornada de 20h a 40h semanais, com remunerações que variam de R$ 1.191,63 a R$ 8.698,87 ao mês.

Os interessados podem inscrever-se até o dia 20 de fevereiro de 2019, diretamente na Comissão Organizadora de Seleção de Docentes, que fica localizada na Avenida 11 de Dezembro, nº 1425, Vila Camisão, Jardim - MS, que atende nos horários de 13h às 18h.

A classificação dos candidatos está prevista para ocorrer no período de 18 a 20 de março de 2019, por meio de provas didáticas e de títulos, assim como consta no edital que pode ser consultado em nosso site.

A validade desta seleção é referente ao ano letivo de 2019, com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante.

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