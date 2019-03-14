Profissionais da Educação de Aquidauana participam de treinamento de sistema de gestão

Educação
As capacitações e as orientações serão realizadas durante todo o ano, sendo a próxima agendada para o mês de abril
A Prefeitura Municipal de Aquidauana e Secretaria Municipal de Educação, através da TDR Informática, realizaram a capacitação de Técnicos da SEMED, Coordenadores Pedagógicos e Assistentes de Direção, nos dias 11, 12 e 13 de março, para a implantação da Matrícula Digital e do Diário On-line na Rede Municipal de Ensino.
A professora Ivone Nemer realizou a abertura dos trabalhos, deu boas vindas a todos, salientou a importância do momento de formação e pediu para que todos tenham comprometimento no cadastro e manutenção dos dados, para o êxito do sistema.
O Sistema de Gestão em Saúde, Educação e Assistência Social G-SEA já atua no município de Aquidauana, nos serviços de saúde, aproximadamente 4 anos. Segundo Danilo Carvalho, suporte técnico da empresa, o objetivo da mesma é unificar o sistema de educação, Saúde e Assistência, criando cadastros integrados para planejamento das ações municipais.
As capacitações e as orientações serão realizadas durante todo o ano, sendo a próxima agendada para o mês de abril.
LUTO
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INFRAESTRUTURA
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