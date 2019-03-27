Acadêmicos da Uems fazem visita técnica às grutas de Bonito

Durante os dias 22 e 23 de março, os participantes da Atividade Complementar de Ensino (ACE) “Introdução à Bioespeleologia” dos cursos de Ciências Biológicas e Tecnologia em Gestão Ambiental da unidade de Mundo Novo, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), tiveram a oportunidade de vivenciar o fascinante mundo subterrâneo, por meio de visitas às grutas de Bonito, na Serra de Bodoquena em Mato Grosso do Sul.

Esta atividade prática estava prevista na ACE cujo objetivo foi apresentar aos acadêmicos dos cursos uma introdução à Bioespeleologia, ciência que estuda os seres vivos adaptados às condições únicas das cavidades naturais subterrâneas. Também foram abordados na Atividade Complementar aspectos da ecologia e biologia dos organismos associados a estes ambientes, a importância das cavernas para a história humana, a relação entre os tipos de cavernas com as condições geomorfológicas do ambiente, a estrutura e funcionamento das cavernas e discutido os principais impactos e as opções estratégicas para a conservação de tais ambientes.

Para a aluna do último ano de Tecnologia em Gestão Ambiental, Dayane Klein, a viagem para a cidade de Bonito foi extraordinária. “A visita nos proporcionou conhecer a arquitetura advinda de transformações causadas por processos físicos, químicos e biológicos, que se traduziu em estruturas e formas incríveis no interior das cavernas”, ressaltou.

“A experiência de contato com a natureza, proporciona a nós estudantes das áreas ambientais, a oportunidade de vivenciar o que estudamos em sala de aula, colocar em prática a teoria é algo muito difícil em qualquer área de trabalho, mas não ha nada mais inspirador que observar como a natureza é tratada com tanto respeito e que podemos passar isso adiante”, afirmou o aluno de Ciências Biológicas, Diego Faganello.

A professora Alessandra Ribeiro de Moraes, coordenadora da ACE, comenta que as cavidades naturais subterrâneas constituem-se em ecossistemas com características singulares, “portanto o conhecimento destes ambientes é fundamental para os acadêmicos dos cursos ofertados na UUMN; entretanto, tal assunto não está contemplado diretamente nas disciplinas do curso. Considerando o patrimônio espeleológico brasileiro, particularmente no estado de Mato Grosso do Sul, é fundamental que os profissionais da área ambiental reconheçam a potencialidade de investigações científicas em tais ambientes para, entre outros, subsidiar planos de manejo de unidades de conservação, além de ampliar o conhecimento da biodiversidade do país”, destaca a professora destaca a professora, que também enfatiza sobre a importância de desenvolver nos alunos o sentimento de valorização das riquezas naturais do nosso estado.

Durante a estadia em Bonito, os alunos também visitaram a Casa do Vidro, um empreendimento que desde 2014 reutiliza o vidro descartado no comércio local para produzir utilitários e objetos de decoração, sendo tal iniciativa reconhecida e premiada em eventos de sustentabilidade.

A Atividade Complementar de Ensino teve o apoio da gerência da Unidade Universitária de Mundo Novo, da reitoria da UEMS e da Prefeitura Municipal de Bonito.