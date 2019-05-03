Curso da UFMS em Aquidauana ensina empreendedores sobre como investir no turismo

Nos dias 17 e 18 de junho de 2019, das 8h00 às 11h00, ocorrerá na unidade I do Campus de Aquidauana da UFMS (CPAQ) a primeira etapa da ação de extensão que auxiliará os empreendedores na tomada de decisão sobre investimentos em Turismo de Base Comunitária (TBC). O curso sobre Viabilidade Econômico-Financeira em Projetos de TBC será ministrado pela Profa. Ana Graziele Lourenço Toledo e o objetivo é introduzir ferramentas que são utilizadas para analisar em que medida um negócio é viável e pode ser tocado adiante.

O foco do curso é trabalhar a análise financeira para negócios relacionados ao oferecimento de produtos e serviços por comunidades locais que auxiliam na construção de roteiros turísticos focados no contexto regional.

“A análise de viabilidade fornece informações como tempo e taxa de retorno de investimento, que são importantes tanto para o empreendedor que deseja iniciar um negócio quanto para quem já está na ativa e quer ampliar e agregar valor à atividade atual”, diz a Profa. Ana Graziele.

Prioritariamente, o curso visa atender a comunidade externa ao CPAQ, que está interessada em desenvolver empreendimentos relacionados ao turismo, como artesanato, serviços de hospedagem e alimentação, atividades culturais, entre outras possibilidades que emergem da riqueza natural que a região pantaneira possui.

As inscrições para o curso estarão abertas até o dia 31/05 e devem ser feitas pelo link: https://forms.gle/uDQ7sicJTV81Jxqx6. Após este período, os inscritos receberão um e-mail de confirmação.

Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail ana.graziele@ufms.br.