Polícia Militar ministra palestra sobre trânsito em escola de Guia Lopes da Laguna

Na última quarta-feira (15) e quinta-feira (16), a Polícia Militar de Guia Lopes da Laguna, em conjunto com a Direção e Coordenação da Escola Municipal Basílio Barbosa, ministrou uma palestra educativa e preventiva aos alunos da respectiva escola, sobre a temática “Trânsito: Educação não tem idade!”.

A palestra, ministrada pelo sargento PM Paulo Sérgio da Silva, fez parte das ações do “Movimento Maio Amarelo 2019”. Os alunos estão sendo orientados sobre a necessidade de fazerem uma reflexão sobre as suas ações e atitudes no trânsito. Os temas trabalhados foram organizados e preparados de acordo com a faixa etária e série escolar dos discentes, sendo aplicadas metodologias diversificadas. Ao todo, foram atendidos 750 alunos, do 1° ao 8° Ano do Ensino Fundamental.

Os participantes receberam informações sobre as principais causas de acidentes e, ainda, dos tipos mais comuns de infrações e crimes de Trânsito cometidos pelos condutores do município.