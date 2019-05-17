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Educação

Senac realiza palestras gratuitas durante Semana da Enfermagem em Corumbá

Thailla Torres

Publicado em 17/05/2019 às 15:40

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Na próxima semana, entre os dias 21 e 24 de maio, a unidade do Senac Corumbá realiza palestras e oficinas gratuitas sobre saúde, durante a Semana da Enfermagem. As atividades fazem parte das comemorações pelo Dia Mundial do Enfermeiro, celebrado em 12 de maio. Algumas palestras são abertas ao público e a entrada é um agasalho, que será doado para instituições de caridade de Corumbá.

Entre as palestras, serão abordados temas como relacionamento interpessoal, fisiologia da gestão e do parto, prevenção de risco no ambiente de trabalho, entre outros. Já as oficinas serão de aferição de pressão arterial, punção venosa e cálculo de medicação. As palestras e oficinas serão realizadas nos períodos vespertino e noturno, das 14h às 22h. À tarde o evento é exclusivo para os alunos e à noite, é aberto ao público, com vagas limitadas.

“Nosso objetivo é integrar alunos, profissionais e entidades da área, visando promover a saúde, conscientizar sobre a importância da humanização nos atendimentos, além de viabilizar para os nossos alunos o conhecimento de informações relevantes sobre temas atuais da área”, explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

Na sexta-feira (24), as atividades encerram com a doação dos agasalhos arrecadados, no início da tarde, e com uma gincana com turmas de Técnico de Enfermagem do Senac Corumbá, às 19h.

Confira a programação, das palestras abertas ao público:

21 DE MAIO – TERÇA-FEIRA

19h30 – Palestra: Fisiologia da gestão e do Parto

Flavia Meira Marques – Doula e Enfermeira

22 DE MAIO – QUARTA-FEIRA

19h - Palestra: A importância da anatomia no dia a dia da enfermagem: interpretando e construindo seu relatório

Enfermeiro Thiago Santos de Araújo

23 DE MAIO – QUINTA-FEIRA

19h – Palestra: Vacinação aliada na prevenção de doenças

Luciana Ambrósio, responsável técnica Programa Nacional de Imunização em Corumbá/MS

O Senac Corumbá está localizado na Rua América, 442, Centro. Mais informações pelo telefone (67) 3234-200

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